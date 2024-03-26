حماس تجدد تأكيدها على مطالبها وتحمل نتنياهو مسؤولية فشل التوصل لاتفاق

وطن: جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تأكيدها على مطالبها الأساسية المتعلقة بالمفاوضات مع الاحتلال والتي تقضي بوقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب من القطاع، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى.

وقالت الحركة في بيان صحفي مساء الاثنين: "أبلغنا الوسطاء قبل قليل أنَّنا متمسكون بموقفنا ورؤيتنها التي قدَّمناها يوم ١٤ مارس الجاري".

وبرر: "لأنَّ ردَّ الاحتلال لم يستجب لأيٍّ من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا (وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى)".

وأضاف البيان: "نجدد التأكيد على أنَّ نتنياهو وحكومته المتطرّفة يتحمَّلون كامل المسؤولية عن إفشال كلّ جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن".