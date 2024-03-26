صور| وفد حركة "فتح " يطمئن على جرحى غزة في "مستشفى معهد ناصر" في القاهرة

وطن: زار وفد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح "مستشفى معهد ناصر" في جمهورية مصر العربية، للاطمئنان على جرحى غزة.

وضم الوفد: نائب رئيس الحركة محمود العالول، وأعضاء اللجنة المركزية، عزام الأحمد، و روحي فتوح، و د. سمير الرفاعي، وبمشاركة القنصل في سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية د.نداء البرغوثي وأمين سر اقليم حركة فتح في مصر د.محمد غريب.

وتأتي هذه الزيارة بعد تفاقم الأوضاع في قطاع غزة بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وقد قام الوفد بالاطمئنان على حالة الجرحى والتنسيق من اجل مساعدتهم والوقوف على اوضاعهم، وجرى خلال الزيارة مناقشة سبل تعزيز الجهود الإغاثية وتقديم الدعم الطبي لسكان غزة.

وعقد وفد حركة فتح اجتماعاً هاماً مع أعضاء إقليم حركة فتح في مصر، تم مناقشة الوضع الداخلي للحركة، وسبل مواجهة التحديات المقبلة في الساحة المصرية، مع التشديد على أهمية تعزيز الوحدة الداخلية، والعمل السياسي لصالح قضايا شعبنا الفلسطيني.