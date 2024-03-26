"طوفان الأقصى" في اليوم 172.. قرار بوقف إطلاق النار وإطلاق صواريخ نحو المستوطنات

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها 172، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، وبعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهذا القرار وطالبت بالضغط لضمان التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذه، مؤكدة على وقف "حرب الإبادة والتطهير العرقي" ضد الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، قامت المقاومة بإطلاق صواريخ نحو المستوطنات ردا على الحرب الاسرائيلية المتواصلة على المدنيين في غزة. هذا وسط استمرار تصدي المقاومة للتوغل البري الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء الطبي، في حين أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و333 شهيدا، و74 ألفا و694 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 172:

2:35| قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس.

2:22| غارة جديدة من طيران الاحتلال تستهدف مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

2:21| مصادر سوريّة: نحو 20 إصابة بينهم نساء وأطفال جراء العدوان الأمريكي على منطقة شارع الرئاسة بمدينة دير الزور

2:17| تحديث.. 15 شهيدا وعشرات الإصابات جراء قصف منزل أبو نقيرة الذي يقطنه نازحون شمال مدينة رفح جنوبي القطاع

2:12|إشتباكات عنيفة مع المقاومة في شمال قطاع غزة بعد تقدم للدبابات وتوغلها في بيت حانون .

2:11|10 شهداء بينهم 4 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شمالي رفح

1:57|قوات الاحتلال تقصف المغازي وسط قطاع غزة

1:53|مستوطنون يغلقون الطريق الواصل بين نابلس ورام الله قرب مفرق بلدة سنجل ويطلقون الرصاص الحي تجاه المركبات المارة.

1:43|قوات تطلق النار على مجموعة من الشبان قرب الجدار الفاصل في بلدة بيت أمين قضاء قلقيلية.

1:37|شهداء ومصابون جراء قصف منزل في منطقة مصبح شمال رفح جنوبي قطاع غزة

1:31|لبنان: المقاومة الإسلامية تعلن استشهاد حسين علي دبوق الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

1:27|طائرات الاحتلال الحربية تستهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

1:26|إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يؤوي نازحين شمال رفح جنوبي قطاع غزة

1:12|لبنان: المقاومة الإسلامية: استهدف ‏مقاتلونا عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلاثاء، مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في مستعمرة "شوميرا" بالأسلحة المناسبة

1:01|طائرات الاحتلال تستهدف منزلا قرب ملعب النجوم بمنطقة مصبح شمال رفح جنوب قطاع غزة

12:57|دوي انفجار كبير إثر غارة إسرائيلية شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

12:54|رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل.

12:53|صفارات الانذار تدوي شمال فلسطين المحتلة

12:50|قوات الاحتلال تقصف مناطق في رفح شمال قطاع غزة

12:45|قوات الاحتلال تقتحم بلدة نعلين غرب رام الله.

12:20| طائرات الاحتلال تغير على مناطق من شمال قطاع غزة وتنفذ أحزمة نارية من القصف

12:14|وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه "سديروت"