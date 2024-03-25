"الهلال الأحمر": خروج مستشفى الأمل في خان يونس عن الخدمة

وطن: أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الإثنين، بخروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب القطاع، عن الخدمة، بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.

ومنذ يوم أمس قام الاحتلال باقتحام المستشفى وأغلق مداخله بالسواتر الترابية وحاصر كل من فيه وأمرهم باخلاء المستشفى مهدداً بقصفه.

وبذلك يرتفع عدد المستشفيات التي اخرجها الاحتلال عن الخدمة منذ بدء العدوان على غزة إلى ️(33) مستشفى.