الجبهة الديمقراطية: الحالة الوطنية تستوجب حوار وطني شامل وتشكيل حكومة توافق وطني بمرجعية منظمة التحرير

وطن: التقى وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمس الأحد برئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية د محمد مصطفى ، وقد شارك في الوفد كل من ماجدة المصري عضو المكتب السياسي وأمينة إقليم الضفة الغربية و رمزي رباح وحلمي الأعرج أعضاء المكتب السياسي .

وأكد وفد الجبهة على موقفه بأن الحالة الوطنية الفلسطينية تستوجب حوار وطني شامل وتشكيل حكومة توافق وطني بمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، وان أي حكومة فلسطينية لن تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة وللتحديات التي تواجه شعبنا خاصة في ظل ما يتعرض له من عدوان وحرب إبادة ، إلا إذا كان تشكيلها محصلة توافق وإجماع وطني ، الأمر الذي من شأنه أن يقطع الطريق على كل المؤامرات التي يتعرض لها شعبنا ،وعلى مختلف السيناريوهات الخطرة المطروحة لما يسمى باليوم التالي للعدوان .

كما أكد وفد الجبهة على أن أي حكومة من المفترض أن تنفتح على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية شرط الإنتصار ، الأمر الذي يتطلب مشاركة الكل الفلسطيني في صناعة قرار ومستقبل الشعب الفلسطيني انسجاما مع مخرجات وتوافقات حوار موسكو .