د.مصطفى البرغوثي: قرار مجلس الأمن بوقف فوري لاطلاق النار ملزم ووجه لطمة لنتنياهو وحكومته المتطرفة

وطن: قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية أن قرار مجلس الأمن الذي نص على وقف فوري لإطلاق النار و (العدوان الإسرائيلي) في شهر رمضان يؤدي إلى وقف اطلاق نار دائم ومستدام يمثل لطمة لنتنياهو وحكومته العنصرية المتطرفة. وقال البرغوثي رغم أن القرار كان غير متوازن فيما يتعلق بالأسرى لأنه لم يشر صراحة إلى ضرورة اطلاق سراح الاف الأسرى و المختطفين الفلسطينيين من الضفة الغربية و قطاع غزة الا أنه أكد على ضرورة ازالة كل العقبات ( الإسرائيلية) لوصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة التي يعاني سكانها من المجاعة بما يعني حرية عودة كل سكان قطاع غزة إلى بيوتهم و مناطقهم التي هجروا منها.

و أكد البرغوثي في بيان وصل لوطن نسخة عنه أنه إذا رفضت إسرائيل تنفيذ القرار الملزم بوقف فوري لاطلاق النار فيجب على المجتمع الدولي و جميع الحكومات العربية و الإسلامية و العالمية فرض العقوبات والمقاطعة عليها لاجبارها على احترام إرادة المجتمع الدولي و القانون الدولي و القانون الإنساني الدولي.

و عبر البرغوثي عن التقدير لدولة الجزائر و جميع الدول التي تدعم وقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي على الشعب الفلسطيني وحقه في التحرر من الاحتلال ونظام الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.