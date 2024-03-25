مصادر لوطن: حسم اسم منصب نائب رئيس الوزراء وستة وزراء واستحداث وزارة جديدة

وطن: علمت شبكة وطن الإعلامية، من مصادر مطّلعة، عن حسم أسماء عدد من الوزراء في الحكومة المكلّفة برأسة د.محمد مصطفى، واستحداث وزارة جديدة سُميت بوزارة الصناعة. كما تم حسم اسم نائب رئيس مجلس الوزراء.

فيما يلي الأسماء:

مجدي الخالدي نائبا لرئيس مجلس الوزراء

عمر البيطار وزيرا للمالية

رياض منصور وزيرا للخارجية

محمد العامور وزيرا للاقتصاد

عرفات عصفور وزيرا للصناعة

أمجد برهم وزيرا للتعليم والتعليم العالي

ماجد أبو رمضان وزيرا للصحة

ولازالت المشاورات مستمرة حول أسماء الوزراء في الوزارات الأخرى، وسيتم حسم ذلك خلال أيام، حتى يتم تقديمها للرئيس خلال أسبوع للمصادقة عليها وحلف اليمين .