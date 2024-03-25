"القسّام" تقصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية لأول مرة منذ أكثر من شهرين

وطن: أعلنت كتائب القسام، قصف مدينة أسدود المحتلة، برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار في أسدود، شمال قطاع غزة، وقالت مصادر عبرية، إن 8 صواريخ رصدت تنطلق باتجاه المدينة الساحلية، والتي لم تنطلق فيها الصافرات منذ 14 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ولفتت هيئة بث الاحتلال، إلى أن صاروخين فقط من القبة الحديدية، جرى اعتراضهما، لكنها لم تكشف عن موقع سقوط بقية الصواريخ.

يشار إلى أن إطلاق الصواريخ، يأتي في وقت كثف فيه الاحتلال، من عدوانه الوحشي على قطاع غزة، وخاصة المنطقة الشمالية في اقتحام محيط مستشفى الشفاء وارتكاب مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

ويأتي قصف أسدود بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي اقتحام "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة، الذي كان يضم آلاف المرضى والنازحين؛ وينفذ اعتقالات وقتل بصفوف النازحين ويقصف المنازل محيطة بالمستشفى؛ ما خلَّف مئات القتلى والجرحى.