حراك "بنات البلد": استمرار صمت الأمم المتحدة يطرح السؤال حول جدوى بقائها

وطن: قال حراك "بنات البلد" في فلسطين المحتلة أن الأنباء الواردة من قطاع غزة حول تعرض النساء الفلسطينيات للاغتصاب من قبل جنود الاحتلال، تؤكد السقوط الأخلاقي لجيش الاحتلال وللدول الاستعمارية الداعمة له في حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ ما يقرب من نصف عام.

وأضاف الحراك في بيان وصل لوطن نسخة عنه "أن هذه الجرائم تؤكد مرة أخرى أن حكومات البلدان الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة وكل من يدور في فلكها من دول كألمانيا وبريطانيا وفرنسا، والتي تتغنى بالقيم الديمقراطية والإنسانية، تستخدم هذه القيم كأداة لتبرير سحقها للشعوب الأخرى"، وتحت راية تجسيد وحماية هذه القيم، قامت تلك الحكومات بتدمير عدد كبير من البلدان، وخاصة في العالم العربي، كما أنها تنصب نفسها حامية لقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان على مستوى العالم، وفي الوقت ذاته تتمادى في اضطهاد الشعوب ونهب خيراتها بحجة حماية هذه القيم.

وأكد الحراك أن صمت الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، وعدم تدخلها لوقف حرب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وخاصة الجرائم ضد النساء، يضع مصداقية هذه الهيئة وجدوى بقائها على المحك، وقد أثبتت الفترة السابقة، أن الأمم المتحدة لم تستطع حماية شعبنا وفقا لنطاق عملها ومرجعياتها القانونية، فقد شكلت سياسة ازدواجية المعايير التي تتبناها الأمم المتحدة في التعاطي مع القضايا الدولية، رضوخا واضحا من قبل هذه الهيئة لإملاءات الدول الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، الشريك الفاعل في حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والمدافع الأول عن جرائم الاحتلال عبر توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي له.

وتوجه الحراك في ظل جرائم الاغتصاب وانتهاك قدسية الجسد والتي يمارسها جنود الاحتلال ضد النساء الفلسطينيات، من الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل الفوري والخروج من دائرة القلق والاستياء الى دائرة تفعيل البند السابع في مجلس الامن لوقف هذه الجرائم ومن اجل وقف حرب الإبادة، وان يقوم بتشكيل لجنة تحقيق بجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء الفلسطينيات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

كما توجه الحراك من هيئة المرأة في الأمم المتحدة لممارسة دورها في حماية نساء فلسطين ضد الجرائم التي يقترفها الاحتلال العنصري الصهيوني. وفي ذات الوقت، نتوجه من كافة القوى الشعبية والمدنية المناهضة للاحتلال والاستعمار، لتشكيل جبهة وطنية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الجرائم المقترفة بحق النساء في الحماية والأمن.