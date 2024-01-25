بصاروخ خاص.. حزب الله ينشر مشاهد استهداف قبة تجسسية في موقع "جل العلام" الإسرائيلي

وطن: نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - مشاهد عن عملية استهدافها قبّةً تجسّسية في موقع "جل العلام" العسكري، التابع لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في توثيق الاستهداف، الذي نشرته المقاومة الإسلامية، اليوم الخميس، أنّ العملية تمّت عبر استخدام "أسلحةٍ صاروخية خاصة".



يُذكر أنّه، في وقتٍ سابقٍ اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ مقاتليها استهدفوا موقع "الرادار" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة (قطاع شرقي)، بالأسلحة الصاروخية، معلنةً إصابته إصابةً مباشرة.

واستهدفت المقاومة الإسلامية أيضاً أحد مواقع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة "كفاربلوم"، عبر مسيّرتين انقضاضيتين.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود معلوماتٍ أولية عن انفجار طائرتين مُسيّرتين في سهلة الحولة، شمالي فلسطين المحتلة، عند الحدود مع لبنان.

وأكّد بيان جيش الاحتلال فشل منظومات التصدي الجوي في اعتراض المُسيّرتين اللتين سقطتا في مستوطنة "كفار بلوم" في الجليل المحتل.

يأتي ذلك في سياق العمليات المستمرة للمقاومة الإسلامية في لبنان ضدّ المستوطنات والثُّكَن العسكرية الإسرائيلية، شمالي فلسطين المحتلة، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق الأبرياء في قطاع غزة، ودعماً للمقاومة الفلسطينية، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوبي لبنان.

المصدر: الميادين