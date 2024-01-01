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جماعة أنصار الله اليمنية لـوطن: مستمرون باستهداف السفن الإسر ...
لماذا لا تقترح أمريكا خطة إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟ وهل تس ...
بعد أكثر من 100 يوم من العدوان على غزة.. ما أهم التداعيات ال ...
خلال اعتصام في رام الله.. فنانون وأكاديميون يوجهون عبر وطن ر ...
مواطنون لوطن: نطالب محكمة العدل الدولية بإصدار قرار بوقف حرب ...
"طوفان الأقصى" في يومها الـ 112.. حرب الابادة متواصلة والاحت ...
حمدان: سنلتزم قرار المحكمة الدولية وقف إطلاق النار إذا التزم ...
بعد استشهاد 3 أطفال جوعاً..الاورومتوسطي يحذر من تصاعد ضحايا ...
أبو عبيدة: القسام قتلت 62 جنديا إسرائيليا الأسبوع الماضي
محام فرنسي: لدى الجنائية الدولية أدلة كافية لاعتقال مسؤولين ...
بصاروخ خاص.. حزب الله ينشر مشاهد استهداف قبة تجسسية في موقع ...
الأردن يرد على تغريدة لابيد عن ضجة مطعم "7 أكتوبر"
السنوار يسبق جيش الاحتلال واستخباراته بخطوة
غارات إسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان
لابيد يطالب الحكومة الاردنية بالادانة .. "مطعم 7 كتوبر" الأر ...
شتات تحت القصف
قصص معاناة وآلام تحت الخيام في قطاع غزة
الاقتصاد المنزلي في مواجهة الإغلاق والبطالة
حصار مطبق على مخيم العروب
القبور "مُكتظة" في محافظة الوسطى بقطاع غزة
التأقلم والإذعان لسياسة تقييد حرية الحركة والتنقل
هذه روايتنا.. لماذا طوفان الأقصى؟ الفعل هو الذي يُجيب عن الس ...
110 أيام على الحرب... جردة لخسائر الاقتصاد الإسرائيلي
الفصائل وفرص تعزيز صمود النازحين في قطاع غزة
زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزّة: حياة النساء مليئةٌ بالتحدّيا ...
لجنة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.. ملف فساد أسود أغلق ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان: غياب تأمين صحي شامل.. حرمان الكثي ...
تحقيق استقصائي لوطن: الدعم الحكومي للجمعيات.. معايير واضحة ف ...
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
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