السنوار يسبق جيش الاحتلال واستخباراته بخطوة

وطن: ذكرت شبكة "أن بي سي" الإخبارية الأميركية أنّ رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، الذي وصفته بـ"مهندس الهجوم المفاجئ في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023"، مُتقدّمٌ باستمرار خطوةً واحدة عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي واستخباراته.

وقال تقريرٌ نشرته الشبكة، الأربعاء، إنّ "الاستخبارات الإسرائيلية لم تنجح في الوصول إلى السنوار منذ 4 أشهر"، مُضيفةً أنّه "يُغيّر مكانه باستمرار"، وناقلةً أنّ الترجيحات تفيد بأنّ "السنوار يتنقل من أنفاق خان يونس إلى مناطق أخرى".

ونقلت الشبكة الأميركية، عن مسؤولين عسكريين وأمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين، زعمهم أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي عثرت مؤخراً على أنفاق، ادّعت أنّ الأسرى الإسرائيليين كانوا محتجزين فيها تحت خان يونس، ليلفت التقرير إلى أنّ المدينة هي مسقط رأس السنوار، والمكان المكتظ سكانياً، والتي يُعرف أنّ فيها قاعدة شعبية كبيرة مؤيدة لحركة حماس.

وجاء في تقرير "أن بي سي" أنّ حركة حماس "بذلت جهوداً كبيرة من أجل المجافظة على اتصالات السنوار بقادتها السياسيين في العاصمة القطرية الدوحة"، كاشفةً، عن المسؤولين الإسرائيليين، أنّ ذلك تمّ "من دون أن تكتشفه الاستخبارات الإسرائيلية"، بما في ذلك خلال وقف إطلاق النار، الذي حدث في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي أدّى إلى إطلاق سراح نحو 100 أسيرٍ إسرائيلي في صفقة تبادل.

وأوردت الشبكة، في تقريرها، تصريحاً لمسؤولٍ سياسي في حركة حماس، من دون ذِكر اسمه، قال فيه إنّ "الحركة تحاول حماية السنوار وقادة حماس الآخرين"، مُضيفاً أنّ اعتقاده هو أنّ "هذا حق لكل قيادة المقاومة، وأنّ هذا الأمر يجري في كل دولة".

وفي وقتٍ سابق، ذكر موقع "ميديا بارت" الفرنسي أنّ السنوار "أصبح، منذ عملية طوفان الأقصى، كابوس الحكومة الإسرائيلية". وقال الموقع إنّ السنوار هو "مدبّر العملية التي فشلت في كشفها أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، المعتمدة بصورة أساسية على تكنولوجيا عالية الدقة".

المصدر: "الميادين"