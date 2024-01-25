نشطاء يدعون إلى التوجه للصلاة في المسجد الأقصى يومي الجمعة والسبت

وطن: انطلقت دعوات في فلسطين المحتلة لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك الجمعة المقبلة، حيث ستنطلق حافلات من بلدات ومدن مختلفة لتأدية صلاة الجمعة وبقية الصلوات في المسجد.

وأفادت مصادر محلية بأن حافلتان ستنطلقان من بلدة مجد الكروم يومي الجمعة والسبت لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت المصادر أن الحافلة يوم الجمعة ستنطلق لأداء صلوات العصر والمغرب والعشاء أما يوم السبت ستنطلق حافلة قبيل صلاة الظهر لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

كما ذكرت مصادر محلية أن هناك حافلة ستتجه للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الجمعة من مدينة أم الفحم للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وفي السياق، أفاد ناشط بأن هناك حافلة ستنطق يوم الجمعة المقبلة من بلدة كابول في الجليل باتجاه المسجد الأقصى المبارك لتأدية صلوات العصر والمغرب والعشاء.

وقالت ناشطة من مدينة عكا إن حافلة ستنطلق يوم غد الجمعة إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلوات فيه.

وفي السياق، قال ناشط إن حافلة ستتجه من مدينة طمرة يوم الجمعة قبل صلاة الفجر باتجاه المسجد الأقصى المبارك.

المصدر: الجرمق