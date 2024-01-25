بعد استشهاد 3 أطفال جوعاً..الاورومتوسطي يحذر من تصاعد ضحايا "التجويع"الاسرائيلي

وطن: حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من مخاطر تصاعد ضحايا نهج التجويع الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، ولاسيما في صفوف الأطفال والمسنين، وذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تواصلها "إسرائيل" ضد سكان القطاع، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي تزايد خطر المجاعة بين 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة، بالتزامن مع تدهور شديد الخطورة في الصحة والتغذية والأمن الغذائي، وتزايد الوفَيَات بفعل تفشي الأمراض المعدية والنقص الشديد في خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة.

ووثّق "الأورومتوسطي" استشهاد الرضيع الفلسطيني، جمال محمود جمال الكفارنة، وهو من مواليد آب/أغسطس 2023، من بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، والذي ارتقى من جرّاء الجوع بسبب عدم توافر الغذاء اللازم له ولوالدته.

وكان المرصد الأورومتوسطي تلقّى إفاداتٍ بحادثةٍ أخرى بشأن استشهاد الرضيع براء الحداد، البالغ من العمر عاماً ونصف عام، من سكان مدينة غزة، من جرّاء الجوع والجفاف، يوم 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وسبق للمرصد الأورومتوسطي توثيق عدّة حالات وفاةٍ بفعل الجوع، بينهم الطفلة جنى ديب قديح، البالغة من العمر 14 عاماً، والمريضة بالشلل الدماغي، والتي توفيت يوم 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، في مدرسة "طيبة" في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بفعل الجوع والنقص في الأوكسجين اللازم لحالتها.



وجدّد المرصد الأورومتوسطي التأكيد أن "إسرائيل" أفرغت قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2720، بشأن توسيع المساعدات الإنسانية لغزة، من مضمونه، مؤكّداً أنّها لا تزال تستخدم التجويع سلاحاً ضد المدنيين الفلسطينيين.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنّى، في 22 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بصورة موسَّعة وآمنة، ومن دون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".



وفي هذا السياق، ومن خلال بيان مشترك، أكد رؤساء برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسف"، ومنظمة الصحة العالمية، أن إيصال الإمدادات الكافية إلى غزة يعتمد الآن على فتح مزيد من المعابر الحدودية، والسماح لعدد أكبر من الشاحنات بالمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية يومياً، وضمانات السلامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات، ولمن يوزعونها أيضاً.

وشدّد رؤساء الوكالات الثلاث على الحاجة الملحّة إلى رفع الحواجز والقيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى غزة وداخلها، واستئناف حركة المرور التجارية. وكرروا الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتمكين إطلاق عملية إنسانية ضخمة متعددة الوكالات.



وكان "الأورومتوسطي" نشر، في الـ19 من الشهر الماضي، نتائج دراسة تحليلية شملت عينة مكونة من 1.200 شخص في غزة، أجراها للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وأظهرت النتائج أن أكثر من 71% من عينة الدراسة أفادوا بأنهم يعانون مستويات حادة من الجوع، وأن 98%؜ منهم قالوا إنهم يعانون عدم كفاية استهلاك الغذاء، بينما أفاد نحو 64% منهم؜ بأنهم يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية من أجل سد الجوع.