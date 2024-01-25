الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات والجمعيات النسوية الفلسطينية تدين تصريحات المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث"

وطن: استنكرت مؤسسات وأطر ومراكز وجمعيات نسوية فلسطينية في بيان وصل وطن، تصريحات المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث"، مطالبة إياها بالتراجع عن تصريحاتها وموقفها المنحاز للاحتلال وتبنيها للرواية الإسرائيلية حول عملية طوفان الأقصى

وأوضح البيان صحفي أن المديرة التنفيذية في بيانها الأخير الصادر بعد مرور 100 يومٍ على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي ذهبت ضحيته نحو تسعة آلاف امرأة وأكثر من أحد عشر الف طفلٍ، عدا عن فقدان واختفاء حوالي سبعة آلاف من الفلسطينيين والفلسطينيات، 70% منهم من النساء والأطفال، دون أن تحاول "بحوث" تصويب خطأها المرتكب سابقاً، في بيانها الصادر في بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023، عوضاً عن التوجه إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية من أجل الوقوف على حقيقة ما وقع فعلياً، وعلى وجه الخصوص بعد إعلان جهات إسرائيلية عبر الصحافة الإسرائيلية ذاتها، بأن الرواية المتداولة من قبل الاحتلال، ملفّقة ولا أساس لها من الصحة.

واعتبر البيان أن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث"، تصر على موقفها المنحاز لرواية الاحتلال دون أخذها بالاعتبار أن تاريخ الاستعمار الصهيوني الكولونيالي، يعود إلى 75 عاما هجر الاحتلال عبرها ملايين الفلسطينيين والفلسطينيات، واحتل أرضهم/ أرضهنّ، وعمل ويعمل باستمرار على تصفية القضية الفلسطينية ومرتكزاتها الأساسية وعلى رأسها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين/ات والاستقلال وفق قرارات الشرعية الدولية.

ورأت المؤسسات النسوية في بيانها أن خطاب هيئة المرأة في الأمم المتحدة لا يستند إلى هذه الحقوق، ويعتريه الكثير من الغموض والتحيز لدولة الاحتلال، ويتناقض مع خطاب هيئات أخرى في الأمم المتحدة مُطِلة بشكل مباشر على الواقع في قطاع غزة، وذات صلة به أكثر من المديرة التنفيذية، ومن ضمنها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الشؤون الإنسانية ومنظمة اليونيسف، وما صدر أيضا من مواقف وتصريحات عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في غير ذي مناسبة، وكذلك تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة فرانشيسكا ألبانيزي، والتي بمجموعها تُظْهر بشكل جليّ، أن رياح التغيير التي اجتاحت العالم وظهرت معالمها على تغيير مواقف أكثرية الدول والشعوب، إضافة إلى دلالات تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون أول 2023 بواقع 153 دولة لصالح وقف إطلاق النار ودخول المساعدات واللوازم الطبية للقطاع المحاصر، والرسائل التي انطوت عليها ومؤشرات التغيير النوعي والكمي الذي وقع على المواقف العالمية، وهو ما لم تلتقطه بحوث، لمراجعة موقفها، الأمر الذي جعلها عاجزة عن تحديد الموقف المناسب، والمهام المطلوبة منها انطلاقا من الصلاحيات المسندة لها بحكم مسؤوليتها عن واقع النساء في العالم، وعلى رأسها العمل على حماية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، وتحملها مسؤولية إفشال أجندة المرأة والأمن والسلام المبنية على قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 1325 بسبب انزياحها عن واجبها اتجاه التركيز على حماية المرأة في قطاع غزة والضفة الغربية من القتل والاعتقال ومن التجويع والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب، والمرض جراء الأوبئة المنتشرة نتيجة العدوان وتحلل الجثث تحت أنقاض المباني والمنازل المدمرة، وحمايتها من انعكاسات وآثار النزوح والتشريد والفقد والفقر وتدمير المستشفيات وانهيار النظام الصحي، كواجب ينطلق من النصوص القانونية الحقوقية ومن القيم والمبادئ الأخلاقية والمنصوص عليها في الاتفاقيات والوثائق الدولية وقوانين الحرب.

وأشارت المنظمات الفلسطينية النسوية أنها انتظرت أكثر من شهرين ونصف من أجل أن تقوم المديرة التنفيذية لهيئة المرأة في الأمم المتحدة، بتحديد موعد لاجتماع مشترك مع أطراف الحركة النسائية للتداول والنقاش باستفاضة حول القضايا قيد النظر حرصاً على إظهار الحقيقة وعلى العلاقة الإيجابية التاريخية التي تربط بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبين المؤسسات النسوية الفلسطينية، ولكن دون جدوى، ونأسف لأن السيدة "بحوث" وضعت نفسها في موقف متعارض مع الملايين من شعوب العالم من الرجال والنساء المساندات والمؤيدات للمرأة الفلسطينية في سعيها من أجل حق تقرير المصير وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تتنكر لها دولة الاحتلال.

وعليه، وبعد البيان الثاني "بحوث" وإصرارها على المساواة بين الاحتلال وبين من يقعن في مرمى نيرانه، قررت المؤسسات النسوية الفلسطينية إصدار بيان يحمل الموقف الوطني والنسوي الواضح والمسؤول، بإدانة واستنكار موقفها الذي يتجاهل السياق الذي يتم فيه ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية، ومطالبتها بما يلي:

أولا: سحب بياناتها المذكورة أعلاه من التداول والدعوة بشكل واضح إلى وقف العدوان على قطاع غزة ودخول المساعدات الإغاثية والطبية.

ثانياً: المبادرة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للتدقيق في جرائم وانتهاكات مرتكبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، بالاستناد إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكذلك التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد الأسيرات الفلسطينيات، بالاستناد إلى بنود اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها التي تجرم ممارسة التعذيب والتعرية والتحرش الجنسي ومنع العلاج والاحتياجات الخاصة بالنساء أثناء الاحتجاز.

ثالثاً: تشكيل وفد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة للتوجه إلى قطاع غزة للاطلاع على واقع النساء وحياتهن في مراكز النزوح والخيام والمستشفيات، وغيرها من الأماكن العامة التي لم يدمرها الاحتلال بعد، والعمل مع الجهات الدولية الأخرى من أجل مساعدتهن وتوفير الحماية لهن.

وفي الختام، فإن المؤسسات النسوية الفلسطينية، تحمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مسؤولية غياب إرادة سياسية لإنصاف النساء الفلسطينيات وتحقيق العدالة لهن ضمن معايير أجندة المرأة للأمن والسلام، ليس هذا فحسب، بل تبني معايير مزدوجة فيما يتعلق بحماية النساء في الحرب وتحت الاحتلال وتتساوق مع سردية قوى الاحتلال في بياناتها وخطابها.

فلسطين.

وختاماً حملت المؤسسات النسوية الفلسطينية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة مسؤولية غياب إرادة سياسية لإنصاف النساء الفلسطينيات وتحقيق العدالة لهن ضمن معايير أجندة المرأة للأمن والسلام، ليس هذا فحسب، بل تبني معايير مزدوجة فيما يتعلق بحماية النساء في الحرب وتحت الاحتلال وتتساوق مع سردية قوى الاحتلال في بياناتها وخطابها.

وكانت "سيما بحوث" المديرة التنفيذية للأمم المتحدة قالت في بيان لها"لقد مر أكثر من 100 يوم على أهوال هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والأهوال التي تلتها، وخاصة في غزة، ومنذ ذلك الحين، شهدنا الدليل على أن النساء والأطفال هم أول ضحايا الصراع وأن واجبنا في السعي إلى السلام هو واجب تجاههم."

وتابعت "لقد سمعنا روايات مروعة عن العنف الجنسي غير المعقول خلال الهجمات، مما أدى إلى دعوات مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساءلة والعدالة ودعم جميع المتضررين".

وأضافت في بيانها "نحن ندين بشكل لا لبس فيه جميع أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أينما ارتكبت وأينما ارتكبت وضد أي شخص. وأدعو مرة أخرى إلى محاسبة جميع المتضررين من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وقالت أيضا "كما أنه منذ أكثر من 100 يوم انتظرت عائلات الرهائن في غزة، الذين التقيت ببعضهم، بألم لا يمكن تصوره عودة من يحبونهم إليهم. إن شجاعتهم في مواجهة المعاناة والتزامهم بالسلام أمر يبعث على التواضع. وأدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فوراً ودون قيد أو شرط."

وختمت "هذا هو وقت السلام. ونحن مدينون بذلك لجميع النساء والفتيات الإسرائيليات والفلسطينيات. هذا ليس صراعهم. ويجب ألا يدفعوا ثمنها بعد الآن".

على الصعيد الأردني انتقدت أحزاب وقوى سياسية أردنية، ومنظمات مجتمع مدني، تصريحات وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الأردنية سيما بحوث، واتهمتها بتبني رواية الاحتلال حول أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما تبعها من عدوان على قطاع غزة.

وفي بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني ذكر "تلقينا بإستياء واستهجان بالغين التصريحات الاستفزازية المدانة التي صدرت عن المدعوة سيما بحوث والتي أدانت فيها الفعل المقاوم البطل الذي نفذه أبطال المقاومة في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023".

واعتبر البيان إن هذه التصريحات المسيئة لا تتناقض مع الحقيقة الساطعة والحقائق التاريخية والجرائم التي ارتكبها العدو على مدى 75 عاما ، بل ومع الموقف الجلي والحاسم الذي عبر عنه شعبنا على مدى ايام العدوان الهمجي والوحشي كلها.

وقال البيان "إن تصريحات المدعوة "سيما بحوث" تعد خروجا عن كل الثوابت الوطنية وهي تتجاوز صلاحياتها لتنسجم مع موقف العدو وحلفائه".بحسب البيان

وأشار بيان الحزب الشيوعي الأردني أن بحوث تحرج الموقف الرسمي الأردني داخليا وعلى المستوى العربي.

وذكر البيان " لقد حاولت المدعوة "سيما بحوث" ترويج أكاذيب معتمدة على السردية الصهيونية الممجوجة، متجاهلة ليس فقط موقف شعبنا، بل وشعوب المعمورة قاطبة، والعديد من الشخصيات العالمية المرموقة والمنظمات الدولية التي لا زالت تواصل تنديدها بمجازر المحتلين الصهاينة وبحرب الابادة التي يقترفونها في قطاع غزة وسائر الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وختم البيان "نكرر إدانتنا للمدعوة "سيما بحوث" و تصريحاتها، وندعو المؤسسات والهيئات والمنظمات الاردنية والعربية والعالمية الى إدانة موقف المدعوة سيما واعتباره خروجا فاضحا على اجماع الشعوب والمنظمات السياسية والاجتماعية الديمقراطية والتقدمية".

من جانب آخر أدان "ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية" في بيان، أمس ، تصريحات "بحوث"، "مثمناً" الاحتجاجات المؤسسية والشعبية الواسعة على تصريحاتها، التي "تتعارض مع مبادئ ومواثيق هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحقها في ممارسة المقاومة بكل أشكالها في ظل وجود احتلال أجنبي".

الائتلاف الذي يضم أحزاب: "البعث العربي الاشتراكي"، و"البعث العربي التقدمي"، و"الحركة القومية للديمقراطية المباشرة"، و"الشعب الديمقراطي"، و"الشيوعي"، طالب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتراجع الفوري، والاعتذار عن تصريحاتها، والتوقف عن "النفاق".

على الصعيد النسوي الأردني نظم "تجمّع أردنيات لأجل فلسطين ودعم المقاومة"، الأربعاء، اعتصاما أمام مقر الأمم المتحدة لشؤون المرأة، بمشاركة عشرات النساء الأردنيات، احتجاجا على تصريحات المدير التنفيذي للأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث"، التي تبنت فيها الرواية الرسمية للاحتلال الإسرائيلي بشأن العدوان على غزة.

واستهجنت المشاركات في الوقفة، تصريحات "بحوث " في بيانها، قائلين إنها "تأتي في سياق شرعنة الإبادة الجماعية في غزة، ومحاولة إيجاد مبرر لهذه الإبادة والمجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال".

البيان كما وصل وطن: