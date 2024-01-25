نقيب المحامين يستقبل رئيس بعثة الشرطة الأوروبية

وطن: استقبل نقيب المحامين المحامي فادي عباس بحضور عضو مجلس النقابة ونقيب المحامين السابق المحامي سهيل عاشور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون السيدة كارين ليمدال والوفد المرافق لها يوم أمس في مقر النقابة في مدينة رام الله.

ورحب عباس بالوفد الزائر واستعرض حالة العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بما في ذلك تدمير مقر النقابة الرئيسي في قطاع غزة واستشهاد عشرات المحامين وعائلاتهم من جملة شهداء شعبنا، وأشار الى مدى انعكاس وتأثير هذا العدوان على قطاع العدالة في الضفة الغربية نتيجة سياسة العقوبات الجماعية والفصل العنصري الذي يفرض في الضفة الغربية، مشددا على أولويات النقابة في هذه المرحلة في سياق المناصرة الحقوقية والتواصل مع الزملاء في مركز النقابة في غزة واسنادهم.

بدورها أعربت السيدة ليمدال عن أسفها لما يحدث في قطاع غزة وما نتج عنه من تدمير لمبنى النقابة واستشهاد عدد من الزملاء وكذلك المعيقات التي تواجه الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأكدت على استعداد البعثة لدعم نقابة المحامين في سياق اختصاصها.