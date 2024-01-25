الاحتلال يداهم منازل ومحال تجارية في حوسان وينكل بمواطن ونجله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، قرية حوسان غرب بيت لحم، ونكلت بمواطن ونجله، وحولت سطح منزل إلى نقطة مراقبة .

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأغلقت المدخل الشرقي "المطينة"، ونصبت حاجزا عسكريا، وفتشت المركبات ودققت في هويات المواطنين، واحتجزت عددا منهم.

واضاف حمامرة، ان جنود الاحتلال داهموا عددا من المحلات التجارية وفتشوها، ونكلوا بالمواطن يوسف حميد حمامرة ونجله محمد، واحتجزوهما في معسكر للجيش قبل اطلاق سراحهما.

واشار الى أن قوات الاحتلال استولت على سطح منزل في منطقة الشرفا بالقرية وحولته الى نقطة مراقبة، يعود للمواطن محمود عارف.