جماهير غفيرة تُشيّع جثمان الشهيد وسام خشان في بير الباشا جنوب جنين

وطن: شيّعت جماهير غفيرة، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد الأسير المحرر وسام وليد خشان (24 عاما)، في قرية بير الباشا جنوب جنين، والذي ارتقى، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووحداته المستعربة، التي اقتحمت القرية، وحاصرت منزله.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، وجاب شوارع المدينة، وصولا الى مسقط رأس الشهيد في بير الباشا، بموكب جماهيري حاشد.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف، وجابوا به شوارع القرية وسط هتافات غاضبة ومنددة بعملية إعدامه، وأخرى تدعو إلى الوحدة الوطنية، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

ومن ثم توجهوا إلى منزل عائلة الشهيد، حيث ألقت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل الصلاة على جثمانه الطاهر، ومن ثم مواراته الثرى في المقبرة.