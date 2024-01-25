الاحتلال يتوقع رفض محكمة العدل العليا دعوى الإبادة الجماعية

وطن:نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم حكومة الاحتلال أن تل أبيب تتوقع أن ترفض محكمة العدل الدولية غدا الجمعة ما سماها "مزاعم" الإبادة الجماعية" الكاذبة" على حد زعمه.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة غدا قرراها بشأن الدعوى التي رفعتها إسرائيل ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بعد أن استمع قضاة المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري إلى مرافعات الممثلين القانونيين للطرفين.

وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أعلنت أنها ستصدر الجمعة قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ومن الممكن أن تأمر المحكمة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت جلسات استماع علنية، في 11 و12 كانون الثاني/يناير الجاري، بشأن محاكمة "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.