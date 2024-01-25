الاحتلال يقر بفشل منظومات الدفاع الجوي أمام مسيّرتين

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان_حزب الله، اليوم الخميس، أن مجاهديها استهدفوا موقع جيش الاحتلال "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية (قطاع شرقي).

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية الأول، أنه تم استهداف هذا الموقع بالأسلحة الصاروخية، معلنة إصابته بشكل مباشرة.

وتبنّت المقاومة الإسلامية في بيانٍ ثانٍ، عملية استهداف موقع "جل العلاّم" عند الحدود اللبنانية _الفلسطينية المحتلة بالأسلحة الصاروخية المناسبة، مؤكدةً وقوع إصابات مباشرة.

وفي بيانها الثالث، قالت المقاومة الإسلامية في لبنان إنّها هاجمت بمسيّرتين انقضاضيتين أحد مواقع منظومة الدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب "كفربلوم".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن هناك معلومات أولية عن انفجار طائرتين مسيرتين في سهلة الحولة في الشمال على الحدود مع لبنان.

وأكد بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل منظومات الدفاع الجوي في اعتراض المسيرتين اللتين سقطتا في مستوطنة "كفار بلوم" في الجليل المحتل.

يأتي ذلك في سياق العمليات المستمرة للمقاومة الإسلامية في لبنان ضدّ المستوطنات والثكنات العسكرية شمالي فلسطين المحتلة، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق الأبرياء في غزة، ودعماً للمقاومة الفلسطينية، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية، عن أن حزب الله قد يكون بدأ الأسبوع الماضي استعمال قذائف هاون جديدة تُحدث أضراراً أضخم من القذائف السابقة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على أطراف البلدات الجنوبية، حيث أكد مراسلنا اليوم، أن قصفاً مدفعياً متقطعاً استهدف اللبونة وأطراف علما الشعب ووادي حامول في القطاع الغربي.

المصدر: الميادين