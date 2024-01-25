نقابة المهندسين الاردنيين تدين التصريحات المسيئة والاستفزازية للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الأردنية سيما بحوث

كتب نضال العضايلة : دانت نقابة المهندسين الاردنيين، التصريحات المسيئة والاستفزازية للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث ، التي تبنت فيها الرواية الملفقة للعدو الصهيوني.

وطالبت النقابة في بيان لها بحوث بضرورة التراجع الفوري والاعتذار عن ما صرحت به والتوقف عن إصدار تصريحات منافقة للاحتلال واعوانه.

وكانت بحوث قد أصدرت بيانا قالت فيه: "لقد مر أكثر من 100 يوم على أهوال هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والأهوال التي تلتها، وخاصة في غزة، ومنذ ذلك الحين، شهدنا الدليل على أن النساء والأطفال هم أول ضحايا الصراع وأن واجبنا في السعي إلى السلام هو واجب تجاههم".

بيان صادر عن نقابة المهندسين حول تصريحات المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة:

تدين نقابة المهندسين الأردنيين التصريحات المسيئة والاستفزازية للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تبنت فيها الرواية الملفقة للعدو الصهيوني تجاه العملية البطولية للمقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي 2023، والتي تراجع عنها فيما بعد في ظل غياب اية دلائل تثبتها.

وتثمن نقابة المهندسين الاردنيين الاحتجاجات الشعبية الواسعة – في الأردن وفلسطين على التصريحات المشينة المشار اليها والتي تتعارض مع مبادئ ومواثيق هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحقها في ممارسة المقاومة بكل اشكالها في ظل وجود احتلال أجنبي، وتعتبر أن هذه التصريحات تعد خروجا عن كل الثوابت الوطنية وتنسجم مع موقف العدو وحلفائه . كما انها تحرج الموقف الرسمي الأردني داخليا وعلى المستوى العربي.