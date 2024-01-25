الاحتلال يهدد الأردن: لن نجدد اتفاقية المياه معكم لمواقفكم المناهضة لنا

كتب نضال العضايلة: تدرس وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال، عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن، بسبب التصريحات المناهضة لإسرائيل الصادرة عن مسؤولين كبار في المملكة، وعلى رأسهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بشأن الحرب على غزة.

وبموجب اتفاقية المياه الحالية، يقوم الاحتلال الإسرائيلي بنقل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلاً من 50 مليون متر مكعب من المياه التي نصت عليها اتفاقية السلام، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل.

ورغم ان وزارة الطاقة في الاحتلال لم تتخذ القرار النهائي بهذا الشأن بعد، الا أن الاحتلال جاد جدا في مسعاه، ويعتمد الأمر على تطور العلاقات مع الأردن وكيف سيعبر الأردنيون عن موقفهم تجاه الحرب في المستقبل القريب، وإذا لم يتم تمديد الاتفاقية، فسوف تنتهي صلاحيتها هذا العام".