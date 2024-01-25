فدا يرحب على تصريحات الوزير الروسي لافروف بشأن وحدة الصف الفلسطيني ومسألة قيام دولة فلسطينية

وطن: رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الأربعاء في نيويورك حيث أكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجدول زمني واضح بشأن مسألة إنشاء الدولة الفلسطينية.

كما رحب "فدا" بدعوة الوزير لافروف في المؤتمر ذاته إلى وحدة الصف الفلسطيني لأن هدف قيام الدولة الفلسطينية وضمان وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة يرتبطان بتحقيق هذا الهدف على حد رأيه.

وأعرب "فدا" عن تقديره لموقف الوزير لافروف مشددا على ضرورة التعاطي ايجابيا مع هذا الموقف والمراكمة عليه خاصة لجهة عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس والجهاد الاسلامي، وهو ما دعونا إليه أكثر من مرة وها نحن نجدد الدعوة لذلك.

وشدد "فدا" على أن عقد مثل هذا الاجتماع سيكون مدخلا أساسيا على طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتدعيم الموقف الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي، من جهة، وفي كيفية التعاطي الفلسطيني بشكل موحد وقوي مع الحراك الدولي المتنامي بشأن ما يسمى (اليوم التالي للحرب) ومسألة قيام دولة فلسطينية، من جهة ثانية.

وختم "فدا" بيانه بالقول: إن كل ما يصدر عن الصديقة روسيا الاتحادية محل اهتمام وتقدير واحترام من جانب حزبنا بالنظر لمواقفها الداعمة على الدوام لشعبنا وحقوقه وليس آخر الأمثلة على ذلك موقفها الصلب والشجاع ضد العدوان الهمجي الاسرائيلي ودعواتها المتكررة لضرورة وقفه فورا.