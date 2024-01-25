بعد محاصرته في منزل.. استشهاد الشاب وسام الخشان برصاص الاحتلال في بير الباشا جنوب جنين

وطن: استشهد الأسير المحرر وسام وليد الخشان، صباح اليوم الخميس، بعد محاصرته داخل أحد المنازل في قرية بير الباشا جنوب جنين، وخوضه اشتباكًا مع جنود الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب وسام وليد محمد خشان (24 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة بير الباشا قضاء جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد رفض تسليم نفسه وخاض اشتباكًا مع القوات الخاصة التي حاصرت المنزل واعتقلت شقيقه الأسير المحرر أحمد الخشان.

وذكرت المصادر أن الشهيد وسام الخشان أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وهو أحد عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام في جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزل الشهيد ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة لداخل القرية وسط إطلاق نار كثيف في محيط المنزل المحاصر.