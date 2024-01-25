رئيس الوزراء الكويتي يستقبل د.مصطفى البرغوثي ويبحث معه الوضع الخطير في فلسطين

وطن: استقبل رئيس الوزراء الكويتي محمد صباح السالم الصباح الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية بحضور محمد جاسم الصقر رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية في مقر رئاسة الوزراء في الكويت.

وشرح د. البرغوثي خلال اللقاء خطورة الأوضاع في قطاع غزة وسائر فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي وأهمية العمل العربي المشترك لإفشال مؤامرة التهجير والتطهير العرقي لسكان قطاع غزة المصممين على التمسك بوطنهم، وضرورة دعم صمودهم بتفعيل آليات أقوى لإدخال المساعدات الإنسانية للتصدي للكارثة الإنسانية والصحية التي سببها العدوان.

وتوافق الطرفان على أولوية الضغط بكل الوسائل لوقف العدوان الإسرائيلي وإقرار وقف شامل ودائم لإطلاق النار وحماية حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

وعبر د. البرغوثي عن التقدير الكبير لمواقف الكويت المتميزة أميرا وحكومة وشعبا الداعمة بحزم وبلا تردد للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ونضاله العادل.