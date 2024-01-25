انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن خلال كلمة سفير الاحتلال

وطن: انسحب العديد من السفراء من جلسة مجلس الأمن الدولي التي تركزت على شحنات المساعدات إلى غزة، وذلك بعد أن بدأ ممثل الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بإلقاء كلمته.

وفي كلمته، قال إردان أن "الدعوة إلى وقف إطلاق النار من شأنها أن تسمح لحماس بالاستمرار في السلطة"، مشددا على أن "هذه ليست الحرب التي اختارتها إسرائيل. لكننا سندافع عن مستقبلنا مثلما يدافع كل واحد منكم عن مستقبل بلده".

ومع حضور وزير الخارجية الإيراني في اجتماع مجلس الأمن، انتهز إردان الفرصة لتكرار رواية الاحتلال حول التهديد الإيراني المزعوم، قائلا إن "امتداد الصراع لا يحدث بطريقة سحرية. لقد تم التخطيط له وتعليماته".