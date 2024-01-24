"طوفان الأقصى" في يومها الـ 111.. الاحتلال يواصل حرب الابادة في غزة ويرتكب مجازر جديدة في خانيونس

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ111، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

استشهد، 14 نازحًا وأصيب 75 آخرين في قصفٍ مدفعي للاحتلال استهدف مركز إيواء تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) غرب مدينة خانيونس.

واعلنت وزارة الصحة في غزة حصيلة غير نهائية لعدد الشهداء والي بلغت 25700 مواطن جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ111 :