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تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم ..وفد من "البيت الفلسطيني "يزور قنصلية جنوب أفريقيا في تورنتو

24.01.2024 10:49 PM
تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم ..وفد من &quot;البيت الفلسطيني &quot;يزور قنصلية جنوب أفريقيا في تورنتو

وطن: قام وفد من البيت الفلسطيني-تورنتو بزيارة قنصلية جنوب أفريقيا في تورنتو بكندا  و التقى القنصل العام تندوي فادني.

و أعرب الوفد عن تقديره و شكره لجمهورية جنوب أفريقيا لدعمها لقضية الشعب الفلسطيني الغير المشروط في المحافل الدولية و موقفها الشريف في محكمة العدل الدولية. 

و شكر  أمين الموعد رئيس البيت الفلسطيني-تورنتو  القنصل العام  تندوي فادني على حفاوة الاستقبال و قدم هدية الحطة الفلسطينية و كرمها بميدلية ذهبية و صندوق خشبي  مجسم  لقبة الصخرة .

و شكرت القنصل العام الوفد و عبرت عن سعادتها بالزيارة  و أكدت على الموقف الراسخ لجنوب أفريقيا اتجاه فلسطين و أن العلاقة بين الشعبين هي تاريخية و قالت لن نكون  احرار حقا ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني .

و أكد الوفد  على  أهمية  موقف و دور جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية و على الرمزية بكون جنوب أفريقيا عانت من نظام الفصل العنصري و ان موقف  رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تعبير صادق عن كل انسان حر في هذا العالم و يبقى نيلسون مانيدل رمزا عالميا ضد نظام الفصل العنصري .

و حضر اللقاء  محمد حميد مسؤول العلاقات العامة و كذلك   نادر القضماني و أشرف العريض و تم الاتفاق على متابعة اللقاءات والاطلاع على اخر مجريات محكمة العدل الدولية.

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