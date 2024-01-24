تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم ..وفد من "البيت الفلسطيني "يزور قنصلية جنوب أفريقيا في تورنتو

وطن: قام وفد من البيت الفلسطيني-تورنتو بزيارة قنصلية جنوب أفريقيا في تورنتو بكندا و التقى القنصل العام تندوي فادني.

و أعرب الوفد عن تقديره و شكره لجمهورية جنوب أفريقيا لدعمها لقضية الشعب الفلسطيني الغير المشروط في المحافل الدولية و موقفها الشريف في محكمة العدل الدولية.

و شكر أمين الموعد رئيس البيت الفلسطيني-تورنتو القنصل العام تندوي فادني على حفاوة الاستقبال و قدم هدية الحطة الفلسطينية و كرمها بميدلية ذهبية و صندوق خشبي مجسم لقبة الصخرة .

و شكرت القنصل العام الوفد و عبرت عن سعادتها بالزيارة و أكدت على الموقف الراسخ لجنوب أفريقيا اتجاه فلسطين و أن العلاقة بين الشعبين هي تاريخية و قالت لن نكون احرار حقا ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني .

و أكد الوفد على أهمية موقف و دور جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية و على الرمزية بكون جنوب أفريقيا عانت من نظام الفصل العنصري و ان موقف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تعبير صادق عن كل انسان حر في هذا العالم و يبقى نيلسون مانيدل رمزا عالميا ضد نظام الفصل العنصري .

و حضر اللقاء محمد حميد مسؤول العلاقات العامة و كذلك نادر القضماني و أشرف العريض و تم الاتفاق على متابعة اللقاءات والاطلاع على اخر مجريات محكمة العدل الدولية.