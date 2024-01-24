نقيب المحامين الفلسطينيين يلتقي بنقيب المحامين في سلوفينيا

وطن: التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس وأعضاء مجلس النقابة المحامي داود درعاوي والمحامي لؤي أبو جابر مع نقيب المحامين في سلوفينيا المحامي جانيز ستارمان وعضو مجلس النقابة في نقابة محامي المحامية سانجا سيدوساك، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرس.

ورحب النقيب عباس بالزملاء من نقابة المحامين في سلوفينيا، وتوجه بالشكر لنقابة محامي سلوفينيا لموقفهم التضامن مع الحق الفلسطيني ومع زملائهم المحامين في نقابة المحامين الفلسطينيين وكذلك ادانة قصف مقر النقابة في قطاع غزة.

واستعرض عباس في سياق الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبالتوازي معها الفصل العنصري والحصار متعدد الاشكال والأنماط في الضفة الغربية الأثر المستمر لهذه الحالة على واقع المرفق العدلي.

بدوره عبر النقيب ستارمان عن سعادته بهذا اللقاء وتضامنه الكامل مع نقابة المحامين الفلسطينيين، مضيفا أنه وزملاؤه في نقابة محامي سلوفينيا يشعرون بالأسف تجاه هذا العدوان والذي نتج عنه تدمير مقر النقابة في قطاع غزة واستشهاد عدد من الزميلات والزملاء محامين خلال العدوان، كما وأبدى استعداده للتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين في سياق المسائل التي تهم النقابتين.

واتفق الجانبين على تنظيم العلاقة بين الجانبين في كافة الجوانب ذات الإهتمام المشترك.