أدى لاستشهاد العشرات ..الأمم المتحدة ترسل فريقاً لتقييم الوضع في مركز الأونروا الذي استهدفه الاحتلال اليوم

وطن: قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الأممية أرسلت فريقا لتقييم الوضع في مركز الأونروا بغزة الذي استهدف اليوم وهو يؤوي عشرات الآلاف من النازحين.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين انروا قالت إن هناك عددا كبيرا من الضحايا إثر اشتعال النار في مركز يؤوي 10 آلاف نازح في خان يونس بعد تعرضه لقصف إسرائيلي، مؤكدة أن النيران اندلعت في مباني المركز وأن الإصابات عديدة والناس محاصرون والاحتلال يمنع الوصول الآمن إلى المكان.

وكان مدير الأونروا في غزة قال إن دبابتين قصفتا مبنى يضم 800 شخص تابعا للوكالة في خان يونس بعد ظهر اليوم

وفي حصيلة غير نهائية استشهد 14 شهيداً و أصيب العشرات جرّاء عدوان الاحتلال على مركز "صناعة الوكالة" غرب خانيونس والذي يضم عدداً كبيراً من النازحين.