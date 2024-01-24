اردنيات يعتصمن امام الامم المتحدة احتجاجا على بيان المدير التنفيذي للأمم المتحدة للمرأة الأردنية سيما بحوث

وطن: نضال العضايلة: شاركت عشرات السيدات في الاعتصام الذي دعا إليه تجمّع أردنيات لأجل فلسطين ودعم المقاومة، الأربعاء، وذلك أمام مقرّ الأمم المتحدة لشؤون المرأة، احتجاجا على تصريحات المدير التنفيذي للأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث" والتي تبنّت فيها الرواية الرسمية للاحتلال الاسرائيلي بشأن الحرب على غزة.

واستهجنت المشاركات التصريحات التي أورتها سيما بحوث في بيانها، قائلات إنها تأتي في سياق شرعنة الإبادة الجماعية في غزة، ومحاولة ايجاد مبرر لهذه الإبادة والمجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

كما استغربت المشاركات تبنّي سيما بحوث وهذه الهيئة الأممية التي تمثّلها رواية الاحتلال دون بحث أو تمحيص أو تحقق.

وطالبت مسؤولة رابطة المرأة الأردنية، د. نهاية برقاوي، بإقالة سيما بحوث من منصبها، مشيرة إلى أنها وأعضاء الرابطة شعرن كأردنيات بالعار جرّاء تصريحات بحوث.

وانتقدت المشاركات الصمت العالمي على المجازر التي يشهدها قطاع غزة، منددين بسياسة التجويع التي ينتهجها الكيان الصهيوني بدعم وغطاء أمريكي.