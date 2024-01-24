لبيد: استعادة الأسرى الإسرائيليين سيتم بصفقة سيئة مجبرون عليها

وطن: قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن استعادة الأسرى الاسرائيليين ستتم من خلال صفقة سيئة وفظيعة لكننا مجبرون عليها.

وأضاف لبيد أن الأولوية الآن لإعادة الأسرى لأن إسرائيل تخلت عنهم.

وكشف أن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي أيزنكوت يتخبطان في مسألة الانسحاب من حكومة الطوارئ.

يشار أن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية قطعوا الطريق أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة عبر كرم أبو سالم، ويشار إلى أن هذه المساعدات هي جزء مما أجبرت حكومة الاحتلال على تمريره إلى غزة تحت الضغط.

وقال المتظاهرون إنّه "لن يتم نقل أي مساعدات حتى عودة آخر الأسرى". ومن المشاركين في هذه الحركة الاحتجاجية على بقاء الأسرى الإسرائيليين في غزة بعد 110 أيام من الحرب، عائلات الجنود القتلى من "الجيش" الإسرائيلي الذين سقطوا في المعارك، إضافة إلى جنود الاحتياط الذين تمّ تسريحهم من الخدمة.