اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في خانيونس

وطن: تخوض المقاومة الفلسطينية، اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور داخل قطاع غزّة، لا سيما في مدينة خان يونس. قرب مستشفى ناصر الطبي.

فيما يشتد القصف المدفعي المتواصل بالتزامن من اطلاق نار من الطيران المروحي بين الحين والاخر في المناطق الشمالية واشتباكات في عدة محاور محيط مستشفى ناصر في خانيونس.

وأعلنت المقاومة أنها أطلقت رشقة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة، دون تفعيل صافرات الإنذار.

من جهتها، أكّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع بمحاور التوغل في مدينة خان يونس، وأنّهم قصفوا تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته، بقذائف الهاون غربي المدينة.

وعرضت سرايا القدس مشاهداً من قصف خط إمداد وسير آليات الاحتلال، بوابل من قذائف الهاون شرق جباليا.

إلى ذلك اعلنت كتائب الأقصى مسؤوليتها عن مجموعة عمليات جديدة: إطلاق رشقة صاروخية من نوع KN_103 على غلاف غزة.و تدمير دبابة وناقلة جند بقذائف "م/د" وسط وغرب خانيونس. و قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون بجانب المقبرة الغربية في خانيونس.

وقال الناطق العسكري لكتائب المجاهدين، أبو بلال: "ما زال مقاتلونا يدكون ويضربون قوات الاحتلال بكل محاور التقدم في قطاع غزة بالأسلحة المتنوعة والمناسبة، حتى في مناطق شمال القطاع التي ادعى الاحتلال السيطرة عليها، فعملية شرق جباليا أمس والاشتباكات المتواصلة وعمليات قصف التحشدات العسكرية ومستوطنات الغلاف هي دليل على صدقنا وخداع وكذب الاحتلال."