الاحتلال يعلن عن حصيلة عدد المصابين في صفوف جيشه

وطن: أعلن جيش الاحتلال إصابة 21 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 2710، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالجيش الاحتلال إن عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وصل إلى 1250.

وأوضح الجيش أن 406 ضباط وجنود ما زالوا يخضعون للعلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة، من بينهم 40 جنديا في حالة خطيرة.

وكان موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي كشف قبل أقل من أسبوعين عن إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا.

وتوقع تقديرلوزارة جيش الاحتلال -نشر سابقا- أن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات، في الحرب الدائرة في غزة، إلى 12 ألفا و500 جندي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير نشر في 5 من الشهر الجاري إن قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع تعامل مع 3400 جندي صنفوا معاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما ذكرت الصحيفة الشهر الماضي أن 5 آلاف جندي جرحوا منذ بداية الحرب، وأن وزارة الدفاع اعترفت بألفين من الجنود كمعاقين حتى الآن. وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أن الأرقام التراكمية فلكية، على حد وصفها.

إلى ذلك توقّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أنّ يصل عدد الطلبات المقدّمة من قبل جنود الاحتلال لى 20 ألف طلب، للاعتراف بإعاقاتهم من جرّاء الحرب في غزّة، وذلك حتى نهاية العام 2024، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ ما يسمى بوزارة الأمن استأجرت شركة خارجية، من أجل دراسة حالات إصابة الجنود خلال عمليات عسكرية وحروب سابقة، من أجل تقدير عدد الجنود الذين "سيستوعبون كمعوقين في شعبة التأهيل في الجيش في العام 2024".

المصدر:الجزيرة -وكالات