زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزّة: حياة النساء مليئةٌ بالتحدّيات والقسوة والألم تحت وطأة العدوان الصهيوني

اليوم اجتمعت أمامي قصصٌ لنساءٍ أعرفهن، انقلبت حياتهن رأسًا على عقب بسبب العدوان الصهيوني. وبالرغم من أنني سبق وكتبت عن تفاصيل حياتهن اليومية والتي تتشابه في كافة مناطق قطاع غزة،

وتتفاوت في بعض التفاصيل من منطقةٍ لأخرى، ولكنّهن في المحصلة يعشن جميعًا في ظروفٍ قاسية لا إنسانية، وتحت الإرهاب والتهديد المباشر من قبل جيش الاحتلال في المناطق التي يقومون بمداهمتها.

تروي الزميلات كلٌّ على حدة عن معاناتها، وقد كتبت إحداهن في رسالتها "كيفك يا أستاذة طمنيني عنك وعن أمورك، وكيف غزة؟ متوقعة يرجعونا؟ ومتى؟ والله اتعبناااا وما ضل فينا حيل نتحمل". كانت هي ومن معها أجبرن على النزوح إلى المنطقة الوسطى بعد تدمير بيتها وبيت عائلتها أيضًا، ورغم ذلك تتمنى العودة حتى لو استقرت على أنقاض البيت .

وتقول زميلةٌ أخرى أُجبرت على النزوح إلى رفح "إحنا عايشين ومش عايشين، بنوقف في الطابور ساعات عشان شربة ميه، ومش لاقيين لقمة الخبز للأولاد".

وعبرت إحداهن عن ألمها النفسي وشعورها بالقهر بسبب انتهاك خصوصيتها هي وبناتها نتيجة وجودهن في خيمة في أحد الشوارع في رفح، سواء بسبب الانكشاف على الآخرين أو بسبب الصدمة التي لم تستوعبها بعد للحالة التي وصلت إليها، من نزوحٍ وفقدانٍ للزوج والبيت.

أما تلك التي اضطرت للعيش في كرفان حديدي في خانيونس ضاق بها بل وقُصف من طائرة مُسيّرة وأُصيبت هي وزوجها بجراحٍ في حين استشهد ثلاثة من أبنائها ما عدا طفلتين كانتا تلعبان في الخارج.

وفي مدينة غزة، أُجبرت مئاتٌ من النساء وأطفالهن على الانفصال عن أزواجهن وآبائهن حيث قام الجنود الصهاينة بوضعهنّ في شاحناتٍ كبيرة ونقلهنّ نحو الجنوب حتى رفح دون إرادتهنّ، في حين وضعوا الرجال في شاحنة منفصلة ونقلوهم حتى حدود دير البلح، وقد حدث ذلك بالأمس حين اقتحم جيش الاحتلال ثلاثة مراكز للإيواء داخل مدارس الوكالة والحكومة عند دوّار أنصار في حيّ الرمال بعد محاصرتها، وأجبر الجنود بالقوة كل ّمن فيها نساءً ورجالًا وعددهم بالمئات على النزول إلى الساحات، وقاموا بتفتيش جميع الغرف في كلّ مدرسة، ثمّ فصلوا الأطفال دون سن السادسة عشرة والنساء جانبًا، وعلى مرأى منهن قاموا بإعدام ثلاثةٍ من الرجال واعتقال عددٍ من الشباب، قبل أن يكدّسوهم على متن الشاحنات.

وقالت شابّةٌ ذهبت إلى المركز الصحي للولادة في حيّ الدرج أنها نجت بأعجوبة هي وزوجها، وبالرغم من أن ولادتها جرت بعمليةٍ قيصرية، فقد أُجبرت على الهرب بعد ساعتين من الولادة عندما قصف الجيش جوار المركز الصحي، ولم تكن قادرةً على الجري ومشت وهي تتألم مسافة مائتي متر قبل أن تستريح في مدخل أحد المنازل، ثم واصلت السير لاحقًا إلى منزل عائلتها.

وفوجئت أيضًا اليوم بزيارة قريبةٍ لي تعيش هي وعائلتها في منزل أحد الأقارب الذين نزحوا نحو الجنوب، حيث أخبرتني بألمٍ شديد: "لم أتخيّل يومًا أنه يمكنني العيش مع غرباء في نفس البيت، الله يلعن الظروف اللي خلتنا نقبل أي شيء بس عشان نعيش، ويا ريتنا عايشين منيح"، وأضافت: "لكن حرام هم برضه بيتهم تضرر كثير ومش عارفين متى يرجعوا، وبيستنّوا يهدأ الوضع". وكانت تقصد أنها فوجئت بوجود عائلةٍ غريبة نازحة من منطقة الشمال في منزل الأقارب الذي لجأت إليه، وأنّ الحارس هو الذي سمح لهم بدخول البيت.

لقد عايشت كلّ هذه الأحداث تقريبًا، ومررت بتفاصيلٍ مشابهة مع من حولي، وأشعر مثلهنّ بمرارة العيش والمعاناة اليومية، ولكننا جميعًا نحاول التشبث بالأمل بانتهاء هذا العدوان في القريب العاجل