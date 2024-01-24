عائلات الأسرى الاسرائيليين تقطع الطريق أمام شاحنات المساعدات المتوجهة إلى غزة

وطن: أفاد موقع "واينت" العبري أن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية يقطعون الطريق أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة عبر كرم أبو سالم، ويشار إلى أن هذه المساعدات هي جزء مما أجبرت حكومة الاحتلال على تمريره إلى غزة تحت الضغط.

وقال المتظاهرون إنّه "لن يتم نقل أي مساعدات حتى عودة آخر الأسرى". ومن المشاركين في هذه الحركة الاحتجاجية على بقاء الأسرى الإسرائيليين في غزة بعد 110 أيام من الحرب، عائلات الجنود القتلى من "الجيش" الإسرائيلي الذين سقطوا في المعارك، إضافة إلى جنود الاحتياط الذين تمّ تسريحهم من الخدمة.

صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تطرّقت أيضاً إلى تصاعد الاحتجاج لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين. ونقلت عن أحد المتظاهرين قوله إنه "في بداية الحرب لم نتمكّن من مهاجمة الحكومة لأننا راهنا عليها لإعادة أبنائنا، لكن الآن المجتمع يتصدّع، ليس لدينا ما نخسره".

وقال رئيس "معهد الديمقراطية" الإسرائيلي، يوهانان بليسنر، منتقداً إخفاق المسؤولين الإسرائيليين في تحقيق أهدافهم المعلنة من الحرب على غزّة، إنّ "تفكيك حماس يستغرق وقتاً، لكن الأسرى ليس لديهم وقت طويل".

وكانت عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة اقتحمت جلسة لجنة المالية في "الكنيست" قبل يومين.

وطالبت العائلات، التي جاءت حاملةً لافتات، أعضاء "الكنيست" بالوقوف والعمل على تحرير الأسرى، قائلةً: "لن تجلسوا هنا بينما يموتون هناك، انهضوا من كراسيكم. هل هذا جدول أعمالكم؟. "لن تجلسوا هنا بينما يموتون هناك".. عائلات الأسرى الإسرائيليين يقتحمون جلسة "للكنيست"

المصدر:الميادين