لبنان: رشقة صاروخية استهدفت مواقع للاحتلال على الحدود الشمالية

وطن: أفادت القناة الـ"12" الإسرائيلية، بإطلاق رشقة صاروخية من لبنان، تجاه موقع لجيش الاحتلال قرب مستوطنة "يفتاح" في المنطقة الحدودية.

في هذا الإطار صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد، في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الأربعاء 24-01-2024 ‏موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏



كما نقلت مصادر صحفية في جنوب لبنان، عن نيران مباشرة أُطلِقت من لبنان، باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا، وموقع آخر في الجليل الغربي.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، قد استهدفت يوم الاثنين، ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏قوّة إسرائيلية قرب ثكنة "زرعيت" "كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل ‏الأراضي اللبنانية"، وفق ما ورد في بيان لحزب الله.

وذكر البيان أنّ استهداف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏القوة الإسرائيلية قرب "زرعيت" تم بالأسلحة الصاروخية، "ما أدّى إلى ‏إصابات مؤكدة".

المصدر :الميادين