بالفيديو| جريمة اعدام وثقتها الكاميرا.. أبو سحلول أعُدم برصاص الاحتلال بعد مقابلة صحفية

رام الله - وطن: وثقت عدسة صحفي في قطاع غزة جريمة اعدام ميدانية ارتكبها جنود الاحتلال بحق المواطن رمزي أبو سحلول 51 عاما في منطقة المواصي.

واظهر مقطع مصور اجراء أبو سحلول مقابلة صحفية في منطقة المواصي مع قناة ،itvnews حيث تعرض أبو سحلول من معه من مواطنين لإطلاق نار بعد انتهاء المقابلة الصحفية.

وأظهر المقطع المصور الذي وثقه مصور القناة أبو سحلول وبعض المواطنين الذين تواجدوا في المنطقة وهم يحاولون رفع الاعلام البيضاء، كاشارة لجيش الاحتلال الذي أطلق النار عليهم.

وشهدت المنطقة التي جرى اعدام بو سلحلول فيها تهجير السكان الذين نزحوا اليها، بعد ان ادعى جيش الاحتلال سابقاً أنها منطقة امنة، وهذا ما كان يشرحه أبو سحلول في مقابلته الصحفية، لكنه تعرض للإعدام بعد انتهاء مقابلته.

‏ويظهر بالفيديو محاولة أبو سحلول رفع الراية البيضاء للذهاب إلى منطقة يتواجد فيها جيش الاحتلال من أجل إجلاء افراد عائلته لكن رصاصات الاحتلال اعدمته بشكل مباشر.