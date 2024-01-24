الديمقراطية: تصريحات بعض القادة الفلسطينيين تمنح "إسرائيل" نصرا تعجز عن تحقيقه بالقوة

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التصريحات التي تكررت على لسان قادة فلسطينيين مؤخرا، المتعلقة بدعوة حماس للاعتراف باسرائيل والدعوة لمقاومة سلمية.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية أن هذه التصريحات تمنح "إسرائيل" نصرا تعجز عن تحقيقه بالقوة.

ونوهت الديمقراطية أن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ، قد اتخذ بالإجماع قرارا بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين وتوقف الاستيطان.

وأضافت الجبهة الديمقراطية" أن مطالبة حماس وسائر فصائل المقاومة بضرورة انتهاج سبيل ” المقاومة السلمية ” ، في ظروف الحرب الطاحنة التي تشنّها إسرائيل على شعبنا ، لا معنى لها سوى الدعوة إلى إلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء أمام الغزاة الفاشست ومنح إسرائيل نصرا مؤزرا لم تستطع ولن تستطيع أن تحققه بالقوة العسكرية بكل جبروتها وطغيانها"