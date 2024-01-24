حماس: نرفض تحديد واشنطن لدورنا في غزّة بعد الحرب

وطن: رفضت حركة حماس، تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الذي قال فيها إنّ "مستقبل غزة، بعد العدوان الاسرائيلي عليها، لا يمكن أن يشملها".

وقالت حماس في بيان صدر اليوم الأربعاء، إنّ "التصريح الأميركي وغيره من المواقف الشبيهة لإدارة الرئيس بايدن تعد تدخلاً سافراً في شؤون شعبنا الفلسطيني، واستمراراً لنهج الوصاية التي تسعى من خلالها إلى إبقاء هيمنتها على قرارات واختيارات الشعوب".

وأكدت الحركة أنّها "مكونٌ أصيل من مكونات شعبنا الفلسطيني الصامد في وجه الاحتلال والنازية المدعومة من الإدارة الأميركية، ولن نسمح لها ولا لغيرها أن تفرض وصاية على شعبنا الحر، صاحب الكلمة العليا في اختيار قيادته وتقرير مصيره".

وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنّ بلاده "ترفض أيضاً أيّ دور لحركة حماس وقادتها بأي شكل من أشكال الحكم في غزة بعد الحرب"، وفق تعبيره.