24 مجزرة جديدة ترفع حصيلة عدوان الاحتلال لـ 25700 شهيد

وطن: ذكرت مصادر صحفية بوجود عدد من الشهداء والمصابين في قصف مدفعي إسرائيلي على مبنى تعليمي تابع للأونروا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب مصادر صحفية فإن القصف استهدف مبنى مدرسة الصناعة في خان يونس، والذي يؤوي آلاف النازحين وتحاصره قواته الاحتلال منذ عدة أيام.

فيما أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية.

وأوضحت أن المجازر الجديدة أدت إلى استشهاد 210 شهداء وإصابة 386 آخرين، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25700 شهيداً و63740 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.