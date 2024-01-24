أكثر 5 عملاتٍ جديدة جديرة بالاستثمار طويل الأجل على بلوكتشين إيثيريوم إثرَ موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات على إطلاق ETFs تداول بيتكوين الفوري

إثرَ موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المثيرة على إنشاء صناديق التداول الفوريّ لبيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs)، تجدّدت موجة الاهتمام بقطاع الكريبتو والتفاؤل بمصيره مستقبلاً؛ لذا تحوّل المستثمرون نحوَ استكشاف عملاتٍ رقميةٍ بديلةٍ -لا سيّما تلك الجديدة المبنية على بلوكتشين إيثيريوم- بغرض الاحتفاظ بها والاستثمار طويل الأجل فيها. وبفضل ميزات العقود الذكية لبلوكتشين إيثيريوم، فقد نجحَت باجتذاب مشاريعَ ذات عملاتٍ رقميةٍ مُبتكرة.



ووسط هذا المشهد دائم التطوّر والذي يدعو للتفاؤل، قمنا بتقييم أفضل خمس عملاتٍ جديدة قائمةٍ على بلوكتشين إيثيريوم تزخر بإمكانات نموٍّ هائلٍ ومُستدامٍ للاستفادة من مشاعر التفاؤل الغالبة على المتعاملين بالقطاع ومرونة الأجواء التنظيميّة مؤخراً إثرَ إصدار لجنة SEC قرارها بالغ الأهمية.



فما هي هذه العملات؟

تشمل هذه العملات الواعدة كلاً من Sponge V2 (ذات الرمز SPONGEV2) وBitcoin Minetrix (ذات الرمز BTCMTX) وميم كومبات (Meme Kombat-MK) ولانش باد (Launchpad XYZ-LPX) وNuggetRush (ذات الرمز NUGX). والآن، دعونا نتعرّف على هذه العملات.



عرضٌ موجز:

Sponge V2 (ذات الرمز SPONGEV2) - النسخة المطوّرة من عملة SPONGE الأصلية والساعية لتكرار ارتفاعاتِها السعريّة الهائلة.

- النسخة المطوّرة من عملة SPONGE الأصلية والساعية لتكرار ارتفاعاتِها السعريّة الهائلة. Bitcoin Minetrix (ذات الرمز BTCMTX) - مشروع آلية الرهن من أجل تعدين بيتكوين المبتكرة، والذي يحظى بإمكانات مضاعفةِ قيمة عملته الأساسية 100 مرّة بفضل آلية الرهن الثوريّة.

- مشروع آلية الرهن من أجل تعدين بيتكوين المبتكرة، والذي يحظى بإمكانات مضاعفةِ قيمة عملته الأساسية 100 مرّة بفضل آلية الرهن الثوريّة. Meme Kombat (ذات الرمز MK ) - أفضل عملات الميم لشهر كانون الثاني/يناير 2024 مع حلبة نزالاتٍ رائعةٍ واستخداماتٍ وظيفيةٍ عملية.

) - أفضل عملات الميم لشهر كانون الثاني/يناير 2024 مع حلبة نزالاتٍ رائعةٍ واستخداماتٍ وظيفيةٍ عملية. Launchpad XYZ (ذات الرمز LPX) - مشروع منصّةٍ توفر مدخلاً رائعاً لعالم الويب الثالث بفضل تحليلاتها الفنية وتفاني مجتمعها ومواردها التعليمية وميزاتها المتزايدة.

- مشروع منصّةٍ توفر مدخلاً رائعاً لعالم الويب الثالث بفضل تحليلاتها الفنية وتفاني مجتمعها ومواردها التعليمية وميزاتها المتزايدة. NuggetRush (ذات الرمز NUGX) - مشروعٌ يجمعُ بين نظم التمويل القائم على الألعاب والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ويوفر عملةً ذات استخداماتٍ وظيفيةٍ عديدة تَعِد بتعزيزٍ مُستدامٍ لقيمتها.



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Sponge V2 (ذات الرمز SPONGEV2): عملة تَعِد بتغيير وجه قطاع عملات الميم باستخداماتها الوظيفية المحسّنة وتجاربها الممتعة والمربحة

تُعَد عملة SPONGEV2الخاصّة بـ Sponge V2 الإصدارَ المُحسَّن من عملة الميم الشهيرة سبونج (SpongeBob-SPONGE)، حيث تمَّ تطوير هذه النسخة المحدّثة كي توفر للمستخدمين مزيداً من الاستخدامات الوظيفية والتجارب الممتعة والمربحة.



ويمكن للمستخدمين -بسهولةٍ تامة- تحويل عملات النسخة الأولى (V1) إلى نظيرتها الجديدة (V2) برهنها أو استبدالها؛ وتتمثل ميزتها الرائعة الجديدة والمثيرة للاهتمام في استخدامها بلعبةٍ مثيرة من فئة اللعب من أجل الكسب (P2E)، حيث يمكن للمستخدمين اللعب وكسب المزيد من عملات SPONGEV2.

يُذكر هنا قيامُ مطوّري عملة SPONGEV2 بطرح 150 مليارَ عملةٍ منها، حيث تم الاحتفاظ بمعظمها لتوزيع عوائد الرهن ومكافآت لعبة منصة المشروع؛ وخلصُت التحليلات إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف لجذب المزيد من المستخدمين إلى المنصة وتشجيعهم على التفاعل الدائم معها.

ويمكن للمستثمرين المهتمين رهن ممتلكاتهم من عملة الإصدار الأول (SPONGE) أو شراء عملات النسخة الجديدة؛ وتُعتبر عملة SPONGEV2 خياراً استثمارياً رائعاً بالنظر لارتفاع قيمة نسختها الأصلية 100 ضعفٍ خلال عام 2023، حيث يسعى مطوّرو المشروع لضمان إدراج SPONGEV2 في منصّات تداول الكريبتو الرائدة -مثل OKX وبينانس (Binance)- ما قد يُسهم في ازدياد قيمتها باستمرار.



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Bitcoin Minetrix (ذات الرمز BTCMTX): مشروعٌ يوفر إمكانية تعدين بيتكوين بتكلفةٍ منخفضةٍ عن طريق رهن عملته المبنية على بلوكتشين إيثيريوم

يسعى هذا المشروع لتجنيب مُعدّني عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) تكبّد تكاليفِ التعدين الباهظة، فبدلاً من استخدام إستراتيجيات التعدين التقليدية التي تستلزم الحصولَ على معداتٍ باهظة التكلفة، يتيح مشروع Bitcoin Minetrix للمستخدمين ممارسة أنشطة تعدين بيتكوين عن طريق رهن المستخدمين لممتلكاتهم من عملة BTCMTX على بلوكتشين إيثيريوم.



ويستهدف هذا المشروع معدّني بيتكوين ممّن لا يملكون رؤوس الأموال الكافية للاستثمار في شراء معدات التعدين؛ فعند قيامهم برهن عملاتهم يتمّ منحهم أرصدة تعدينٍ سحابيٍّ على شكل عملاتٍ وفقَ معيار ERC-20 غير قابلةٍ للتداول، ليتم استخدام هذه الأرصدة ضمن النظام التقنيّ للمشروع بهدف تمكين المستخدمين من الوصول لقوّة تعدينٍ سحابيٍّ تمكنهم من تعدين بيتكوين.



ويتيح حرق هذه الأرصدة للمستخدمين الحصول على فترة محدّدة للقيام بالتعدين وكسب بعض عوائده، فقد تمّ تصميم هذه الإستراتيجية لحلِّ مشاكل أنشطة الاحتيال المتكرّرة في قطاع التعدين السحابيّ المُتاح من قبل أطرافٍ خارجيةٍ مستقلة. وأخيراً، توفر أرصدة BTCMTX طريقةً للاستمتاع بخدمات التعدين السحابيّ بكلِّ سهولةٍ وشفافيةٍ.



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Meme Kombat (ذات الرمز MK): مشروعٌ يجمع بين رواج عملات الميم وميزات بلوكتشين إيثيريوم

يجمع مشروع ميم كومبات (Meme Kombat-MK) بين ميزات رواج عملات الميم وتقنيات البلوكتشين، مقدّماً نفسه للمتحمّسين لقطاع الكريبتو كأحد أفضل الحلول المتوفرة في المجال، حيث تجمع منصته المبنيّة على بلوكتشين إيثيريوم بين ميزات التمويل اللامركزي (DeFi) ونظامٍ تقنيٍّ يحمل سمة عملات الميم، إذ توفر منصة ميم كومبات للمستخدمين إمكانية وضع مراهناتٍ من عملتها الأساسية (MK) على نتائج نزالاتٍ افتراضيةٍ بين شخصياتٍ تمثل شعارات عملات الميم الأكثرَ رَوَاجاً -أمثال الضفدع بيبي (Pepe the Frog) وفلوكي (Floki)- إلى جانب فرصة كسب مكافآت الفوز بالنزالات.

وتبلغ عوائد الرهن السنوية حالياً 512%، ما يعكس إمكانات النموِّ الهائلة لهذه العملة على المدى الطويل، وتمّ تخصيص 12 مليون عملة MK للشراء خلال البيع المسبق، بينما تم رصد 30% لمكافآت الرهن و20% لتوفير السيولة على منصات التداول وحوافز المجتمع.

أخيراً، يستلزم مشروع ميم كومبات تفاعل المستخدمين بشكلٍ نشطٍ، إذ يمكنهم وضع المراهنات باستخدام عملاتهم المرهونة.



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Launchpad XYZ (ذات الرمز LPX): مشروعٌ رائدٌ في قطاع الويب الثالث يحظى بنظام تقنيّ متكاملٍ على بلوكتشين إيثيريوم

يوفر مشروع لانش باد (Launchpad XYZ-LPX) منصّةً مبنيةً على بلوكتشين إيثيريوم تهدف لتيسير عملية تعريف ملايين المستخدمين بالويب الثالث والانخراط فيه، وقد تم تصميم المنصة كنظام تقنيٍّ متكاملٍ ورائد في قطاع الكريبتو يغطي كافة جوانب الويب الثالث تقريباً.



علاوةً على ذلك، يوفر المشروع منصة تداولٍ ومكتبةً تزخر بتجارب الميتافيرس ومنصة تداولٍ لامركزيةٍ (DEX) ومتجراً لعروض البيع المسبق ومنصّة ألعاب من فئة اللعب من أجل الكسب (P2E)؛ وتتمثل إحدى أهم الميزات الفريدة لمنصة لانش باد في قناة المشروع الرائعة على تطبيق تيليجرام، والتي توفر تنبيهات تداولٍ حقق متداولون بفضلها عوائد ضخمةً تبلغ نسبتها 7,000% من خلال تداول عملة LINQ.



يُشار إلى أن العملة الأساسية للمنصة (LPX) تعمل وفق المعيار ERC-20، وتُستخدَم لدفع الرسوم وإدراج الأصول الرقمية، كما توفر المنصة للمستخدمين ميزاتٍ عديدةً -مثل الوصول المبكر لعروض البيع المسبق ورسوم التداول المنخفضة- إثرَ رهنِهم لممتلكاتهم من عملة LPX.



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NuggetRush (ذات الرمز NUGX): مشروعٌ يسعى لإحداثِ ثورة في قطاع الألعاب القائم على NFTs بفضل الاستخدامات الوظيفية الفريدة لعملته وميزات الحوكمة على بلوكتشين إيثيريوم

يوفر مشروع NuggetRush منصّة ألعاب جديدةً تدمج الرموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) سعياً منه لجذب مستثمرين كُثرٍ للاستفادة من ميزات عملته واستخداماتها الوظيفية المتنوّعة؛ ويُعزى رواج عملته الأساسية NUGX إلى استخدامها في الألعاب، حيث تم تصميمها بشكلٍ جيدٍ لتوفّر استخداماتٍ وظيفيةٍ لعملات الميم، ويعتزم المشروع إطلاق نموذجه الخاص باللعب من أجل الكسب (P2E) ليوفر للاعبين ساحة لعب غامرة.

تجدر الإشارة إلى أن عملة NUGX مرشحةٌ لتصبح عملة حوكمةٍ رائدة، إذ توفر لمالكيها إمكانية المشاركة في التصويت على تطوير المشروع ورسم مساره المستقبليّ إلى جانب المساهمة في زيادة ميزات اللامركزية الخاصّة بالمنصة.



أخيراً، قال فريق المشروع أن منصته المبنية على بلوكتشين إيثيريوم ستعلن تنازلها عن العقود الذكية المدققة الخاصّة بها لتعزيز ميزاتها اللامركزية بمجرّد إتمام البيع المسبق.



الموافقة على إنشاء Bitcoin Spot ETFs تتسبّب بزخمٍ صاعد في قطاع الكريبتو

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 10 كانون الثاني/يناير من عام 2024 موافقتها على إنشاء ETFs لتداولات بيتكوين الفورية التي طال انتظارها منذ وقتٍ طويل، وأحدثت هذه الموافقة صدمةً كبيرةً في القطاع، ما تسبّب بزيادة قيمته -ككلٍّ- بشكلٍ كبير؛ لترتفع أسعار غالبية العملات الرقمية نتيجة مسارعة المستخدمين لشراء عملات العديد من مشاريع الكريبتو.



ويأمل المحللون أيضاً أن تتمّ الموافقة على إنشاء صناديق مشابهةٍ لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) في المستقبل القريب، ما قد يتسبّب بازدياد قيمة العملات المبنية على بلوكتشين إيثيريوم بشكلٍ كبيرٍ بعد إطلاقها. وبفضل استخداماتها الوظيفية العديدة، من المرجّح أن يزداد الطلب على هذه العملات مع تسارع وتيرة دورة السوق الصاعدة.



حصيلة ختامية

بعد الموافقة على إنشاءBitcoin Spot ETFs عديدة، أثبتت أفضل العملات الجديدة المصمّمة للعمل على بلوكتشين إيثيريوم جدارَتها كخياراتٍ استثماريةٍ مُجديةٍ على المدى الطويل، بالنظر لتواصل استقرار وارتفاع أسعارها بالرغم من الاضطرابات الكبيرة في الأسواق.



وفضلاً عن تغيير وجه القطاعات التي تنشط فيها، تحظى عملات SPONGE وBTCMTX وMK وLPX بدعم هائلٍ من مجتمعاتٍ متناميةٍ وفرقٍ قوامُها محترفون يعملون على تطويرها ودعمها بشكلٍ مستمرّ.



أخيراً، يُعتبر "الآن" الوقتَ الأفضل لشراء عملات هذه المشاريع -والتي ما تزال في مرحلة بيعها المسبق- والاستثمار المبكّر فيها قبل أن تزداد قيمتها بشكلٍ سريع وكبير.