مالكو بيتكوين (Bitcoin) يتجهون للاستثمار في الطرح الأوليّ لعملةٍ جديدة يمكنها تكرار نجاحات عملة BTC وتحقيق مكاسبَ تصل نسبتها إلى 27,000%

وجّه مالكو عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) اهتمامَهم مؤخراً نحو الطرح الأوليّ لعملة بيتكوين ماينتريكس (Bitcoin Minetrix-BTCMTX) الجديدة التي تطمَح لتكرار المكاسب المذهلة التي حققتها رائدة القطاع والتي بلغت 27,000% منذ إطلاقها عام 2015؛ فقد نجَحَ مشروع الكريبتو الجديد بحصد أكثرَ من 8.4 مليون دولار خلال البيع المسبق لعملته قُبيل إطلاقها في منصات التداول لاحقاً هذا العام، فهل يُمكن لعملة منصّة تعدين العملات الرقمية المبتكرة هذه أن تتبع خطى تحركات عملة BTC المتصاعدة التي شهدها سعرها آنفاً، لا سيّما مع تخصيص أكثرَ من 543 مليون عملة BTCMTX لآلية الرهن الخاصّة بمنصّتها.

عملة مشروع Bitcoin Minetrix توفر عوائد سهلة من تعدين BTC عبر ميزة الرهن من أجل التعدين

تتفرّد عملة Bitcoin Minetrix بآلية الرهن من أجل التعدين (Stake-to-Mine)، والتي تسمح لحامليها بكسب عوائد من تعدين بيتكوين (BTC) ببساطةٍ عن طريق رهن ممتلكاتهم من عملة BTCMTX. ويمكن تكرار هذه العملية من جديد، عن طريق قيام المستخدمين برهن المزيد من ممتلكاتهم من عملات BTCMTX لتعدين بيتكوين، ثم يمكنهم بيع عوائدهم من تعدين بيتكوين وإعادة استثمارها عبر رهن المزيد من عملات BTCMTX، وهكذا...

وكما هو موضّحٌ في الورقة البيضاء لمشروع Bitcoin Minetrix، فإن هذه الآلية تهدف للتشجيع على الاحتفاظ طويل الأجل بعملات BTCMTX، إلى جانب تحقيق مداخيلَ دوريّةٍ من تعدين BTC. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي منصة Bitcoin Minetrix الاستفادة -في ذات الوقت- من عوائد الرهن السخيّة التي توفرها آلية رهن المنصة.

فالمشروع يوفر عوائد رهنٍ بمعدلاتٍ سنويةٍ مُجزيةٍ تصل إلى 77% مقابل رهن عملات BTCMTX خلال فترة بيعها المسبق، مع الإشارة إلى أن هذا العائد سينخفض تدريجياً مع رهن المزيد من العملات.



ويتميز مشروع Bitcoin Minetrix بوجود عملات BTCMTX يُقدّر عددها بمئات الملايين حتى قبل الإطلاق الرسميّ للمنصة، ما يعني سعيَ مطوّريه لبناء مجتمع يُشاركه النجاحَ في الاستثمار من خلال ما يبديه من حماسٍ تجاه الإمكانات الواعدة لآلية الرهن من أجل التعدين، ويلعب دوره في تمهيد الطريق نحو إتاحة مكاسبَ من تعدين بيتكوين لصغار المستثمرين، بعد أن أصبح تعدينها عمليةً معقدةً وباهظة التكلفة لصغار مستثمري الكريبتو. لهذا، يأمل فريق Bitcoin Minetrix بتوفير طريقة تعدين بديلةٍ ومستدامةٍ، فضلاً عن توفيرها لموارد الطاقة وإتاحتها لكافة المستثمرين.

عرض بيع BTCMTX المسبق الجاري حالياً يثير الحماس حول مستقبل Bitcoin Minetrix

أثار عرض البيع المسبق لمشروع Bitcoin Minetrix اهتماماً كبيراً في أوساط مجتمع الكريبتو بأكمله. فحتى الآن، نجحَ هذا العرض بحصد أكثر من 8.4 مليون دولار من المستثمرين المتطلعين للاستثمار بعملة BTCMTX قبل موعد إطلاقها الرسمي للتداول، والمتوقع لاحقاً هذا العام.

ويمكن للمستثمرين شراء عملة BTCMTX مقابل 0.0128$ خلال المرحلة الحالية من بيعها المسبق، مع العلم أن سعرَها سيرتفع تدريجياً بمرور الأيام، حيث أبدى العديد من الشخصيات المؤثرة بالقطاع دعمهم القويّ لمشروع Bitcoin Minetrix، ما ساهم بزيادة الحماس تجاه عملته BTCMTX وعرض بيعها المسبق المتواصل حالياً.

فعلى سبيل المثال، صرَّح اليوتيوبر مايكل رابل (Michael Wrubel) -والذي تحظى قناته بأكثر من 310,000 مشتركٍ- بأنه "متفائلٌ" بشأن الآفاق الواعدة لهذه العملة.



جديرٌ بالذكر عملُ مطوّري Bitcoin Minetrix خلال الأشهر المقبلة على وضع اللمسات الأخيرة على ميزات المنصة قبل إدراج عملتها الأساسية BTCMTX للتداول في المنصات، حيث من المتوقع توفير السيولة اللازمة لعمليات الإدراج من أجل إتاحة تداول عملة BTCMTX بشكلٍ دائم، ما يمكنه الإسهام بتطوير المنصة وإضافة ميزاتٍ جديدةٍ إليها.



ومن المثير للاهتمام أيضاً أن فريق Bitcoin Minetrix يعتزم إطلاق تطبيق الرهن من أجل التعدين الخاصِّ بالهاتف المحمول، ويسعى لعقد شراكاتٍ مع أبرز شركات التعدين السحابيّ. وفي حال نجَحَ الفريق بتنفيذ هذه الخطط، فإن ذلك سيؤدي إلى ترسيخ مكانة Bitcoin Minetrix كأداةٍ قيّمةٍ لتعميم إمكانية تعدين بيتكوين (BTC) وعوائدها على صغار المستثمرين.

لماذا يستثمر مالكو عملة بيتكوين بعملة BTCMTX؟

بالنظر إلى خارطة طريق المشروع المُبهرة، نجد أنه ليس من المستغرب أن يبادرَ محتفظون كُثرٌ بعملة BTC للاستثمار في عملة BTCMTX وسط الضجة المُثارة حول عمليات البيع المسبق للعملات الرقمية الناشئة؛ فبالنسبة للمستثمرين طويلي الأجل بعملة BTC، يتشابه مشروع Bitcoin Minetrix بشكلٍ واضح مع مشروع بيتكوين، حيث يتيح لحامليها فرصة زيادة ممتلكاتهم منها عبر عوائد الرهن.



ومن اللافت أيضاً أن معدل العائد السنويّ البالغ 77% لرهن عملات BTCMTX يفوق بكثير حتى أكثر نظم التمويل اللامركزي سخاءً. ومع ذلك، يركّز العديد من حاملي بيتكوين على الصورة الأكبر وإمكانات نموّ عملة BTCMTX بشكلٍ مستدام.

يُذكر أنه من المرجّح ازدياد أهمية ممارسة أنشطة تعدين بيتكوين ببساطةٍ وفعاليةٍ من حيث استهلاك الطاقة التي يوفرها هذا المشروع الواعد. لذا، فمن الحكمة أن يبادر المستثمرون لشراء عملات BTCMTX خلال مراحلها المبكرة قبل أن يبدأ تبنّيها على نطاقٍ واسعٍ مستقبلاً.

كما تمتاز عملة BTCMTX بعنصر الندرة أيضاً، إذ لن يتم إصدار أكثرَ من 4 مليارات عملةٍ منها، ما يدعم تهافت مستثمرين كثر على المشاركة في شرائها. وفي حال تنامت شعبيّة منصة المشروع واستخداماتها الوظيفية، فسوف يخلق الطلبُ المتزايد عليها من قِبل مالكي بيتكوين ظروفاً مثاليةً لارتفاع هائلٍ بسعرِ عملتها الأساسية.



لذلك، يجدر بالمستثمرين الساعين لتحقيق مكاسبَ تضاهي مكاسب الاستثمار بعملة BTC في مهدها المبادرة لشراء عملات BTCMTX بأسرع وقتٍ ممكنٍ لتأمين فرصتهم، علماً بأنه يمكن شراؤها خلال بيعها المسبق باستخدام عملات إيثيريوم (ETH) أو تيثر (USDT) أو بطاقات الائتمان/الخصم أيضاً.