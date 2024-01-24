"فيليب موريس" تحصد جائزة أفضل صاحب عمل في مصر والأردن ولبنان

وطن:استمرارا لجهودها في دعم العاملين وتطبيق معايير الاستدامة، حصدت شركة فيليب موريس، الرائدة عالميا في صناعة التبغ، والمنتجات البديلة منخفضة المخاطر، جائزة "أفضل صاحب عمل" في مصر والأردن ولبنان، للعام الثامن على التوالي، وهي الجائزة التي يمنحها المعهد العالمي (Top Employers Institute) للمنظمات والمؤسسات التي تقدم نموذجا متميزا في ممارسات الموارد البشرية وتوفر بيئة عمل أفضل لموظفيها.

وتمنح الجائزة للمؤسسات التي تنجح في تطبيق معايير الاستدامة وسياسات وفرص التقدم والتميز لموظفيها، ضمن بيئة عمل تلبي كافة الاحتياجات وتتيح الفرص للتطور والنمو.

من جانبه أعرب علي نفزات كرمان مدير عام شركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي، عن سعادته البالغة بالفوز بهذه الجائزة للعام الثامن على التوالي، قائلاً: "حصولنا على هذه الجائزة يؤكد نجاح سياستنا التشغيلية، وريادتنا في مجال توفير أفضل بيئة عمل لموظفينا، نحن فخورون بهذه الجائزة، ويعد حصولنا عليها للعام الثامن على التوالي إنجاز كبير يؤكد اتساق استراتيجية وسياسات العمل داخل الشركة مع أهدافها الداعمة للابتكار والتطوير".

وأكد كرمان أن فيليب موريس، تراهن دائما على العنصر البشري وتعتبر أن استثمارها الأكبر يكمن في دعم موظفيها وتطوير مهاراتهم، بما يجعلهم قادرون على تقديم دورًا مهمًا في تحول الشركة نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في "مستقبل خالٍ من الدخان “وبما يساعدهم على تحقيق أفضل النتائج