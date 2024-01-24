مروان البرغوثي: فيلم مُثير لرجل غير عادي

كتبت: فيكتوريا بريتن

فيلم جديد، "حرية الغد"، هو تصوير مؤثر وقوي لقوة الأسرة الموحدة لدعم السجين السياسي (الأسير) الأكثر شهرة في فلسطين

ترجمة وطن: قُتل عبد الرحمن باسم البحش، 23 عاماً من نابلس، في الأول من يناير/كانون الثاني في سجن مجدو الإسرائيلي، وهو رابع من يموت (يستشهد) في ذلك السجن، وسابع سجين يموت (اسير يستشهد) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو رقم غير مسبوق.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم اعتقال ما يصل إلى 4,700 فلسطيني في الضفة الغربية و"القدس الشرقية"، وتم اعتقال ما لا يقل عن 1,000 فلسطيني في غزة، حيث اختفى المئات، بما في ذلك العشرات من النساء.

وقد أبلغت منظمة العفو الدولية وأربع منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان عن "انتهاكات ممنهجة"، بما في ذلك الاعتداءات العنيفة والضرب والركل والحرق بالسجائر والمزيد في "أزمة حقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية".

وكان أيمن لباد من مؤسسة الحق لحقوق الإنسان من بين المعتقلين في غزة. وتحدث عن "المعاملة اللاإنسانية والمهينة" التي تعرض لها، حيث قضى أياماً معصوب العينين، وجالساً على ركبتيه، ومع القليل من الطعام وهو محتجز في قلم مؤقت.

ظلت السجون في "إسرائيل" على مدى عقود مركزًا غير مرئي للحياة السياسية الفلسطينية. والسجناء (الأسرى) الشباب الكرام الذين أفرج عنهم في عملية تبادل الرهائن الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني، أعطوا الغرباء لمحة نادرة عن هذا العالم الفريد.

واليوم، تتم مناقشة مستقبل غزة المدمرة في المكاتب الحكومية في جميع أنحاء العالم، ويتم طرح مخططات غير معقولة، معظمها من قبل أشخاص لا يعرفون شيئًا عن الفلسطينيين.

ويشكل الأسرى الفلسطينيون، الذين تقطعت بهم السبل حاليا عن المحامين والزيارات العائلية والمعلومات، قوة سياسية لن تختفي في ذلك المستقبل، كما يتمناه الكثيرون.

سجن،، ثم نفي

ويفتح فيلم جديد بعنوان "حرية الغد" تلك النافذة بقصة أشهر سجين (أسير) سياسي في فلسطين، مروان البرغوثي، والذي كثيراً ما يُقارن بنيلسون مانديلا، السجين الذي يوصف بأنه "إرهابي" ومن المفترض أن يُنسى في السجن.

البرغوثي هو في العام الثالث والعشرين من حكم بالسجن لأربعة أحكام متتالية بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 40 عامًا. صوره العملاقة مرسومة في كل مكان على جدران الفصل العنصري في الضفة الغربية، وفي شوارع غزة وبيروت، وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا.

كان من الشخصيات القيادية في الانتفاضة الأولى والثانية، ومؤسس كتائب شهداء الأقصى، والأمين العام لحركة فتح في الضفة الغربية عند اعتقاله، وقائد إضراب 1500 أسير عن الطعام في ستة سجون عام 2017 ، وعضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني من السجن.

وأظهرت استطلاعات الرأي أنه سيكون مرشحا بارزا للرئاسة حتى وهو في السجن.

قبل عقود مضت، سُجن البرغوثي ثم نُفي في الأردن. وبعد السماح له بالعودة بعد اتفاقات أوسلو، عمل بشكل داعم إلى جانب ياسر عرفات من أجل السلام الجديد الموعود. لكنه كان هدفا لمحاولتي اغتيال فاشلتين في عام 2001.

ولم يكن الناشطون الآخرون في أوسلو محظوظين - فقد اغتيل المدير الطبي والأمين العام لفتح في طولكرم، ثابت ثابت، على يد وحدات سرية إسرائيلية في 30 ديسمبر/كانون الأول 2000 بينما كان يغادر منزله، بالقرب من طولكرم.

وكانت الانتفاضة الثانية (2000-2005) قد بدأت قبل ثلاثة أشهر فقط، حيث اندلعت بعد الزيارة الاستفزازية التي قام بها أرييل شارون برفقة الجيش إلى مجمع المسجد الأقصى.

"قوة رئيسية متماسكة"

تبدأ حرية الغد بسرد مقبل البرغوثي قصة دموع شقيقه مروان البالغ من العمر 11 عامًا عندما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على كلبه المحبوب بالقرب من منزل عائلته في قرية كوبر بالقرب من رام الله. "كانت هذه قصة الاحتلال: أخذ الأشياء التي أحبها منه، الأشياء التي أحبها أكثر".

يُظهر الفيلم، الذي تم تصويره على مدى ثلاث سنوات، كيف أن سلب حرية مروان وعائلته المحبوبة، مثل قتل الكلب قبل عقود من الزمن، قد ساهم في تشكيل رجل مميز.

إن النزاهة والشجاعة والصفات القيادية وسنوات من التعليم الذاتي الصارم جعلت منه، كما يعتقد الكثيرون، الرجل الذي يستطيع توحيد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. حصل على درجة الدكتوراه أثناء وجوده في السجن ويقرأ ويتحدث بالعبرية والعربية.

يحتوي الفيلم على لقطات قديمة منذ أكثر من 20 أو 30 عامًا، للشاب مروان مبتسمًا في قلب مواجهات الشوارع الفلسطينية الخطيرة مع الجيش الإسرائيلي في أيام الانتفاضة الأولى 1987-1993، وكسياسي شاب ومتحمس الذي أردت أن أتحدث مع الجميع عن الطريق إلى السلام من خلال إنهاء الاحتلال.

وتظهر المقابلات في الفيلم وجهات نظر حول مروان في معظمها من تجربة شخصية لمجموعة متميزة من الفلسطينيين، مثل الأكاديمي والسياسي الدكتور حنا ناصر، الذي كان حتى الصيف الماضي رئيسًا لأمناء جامعة بيرزيت؛ الأكاديمية والسياسية حنان عشراوي، والمحامية ديانا بوتو.

وهناك أيضًا إسرائيليون مثل الوزير السابق يوسي بيلين، والمحامية ليا تسيميل، والكاتب جيف هالبر، والصحفي جدعون ليفي، بالإضافة إلى السفير الفرنسي في "إسرائيل".

زعماء جنوب أفريقيا بما في ذلك نيلسون مانديلا، والراحل ديزموند توتو؛ والأميركيون مثل الرئيس جيمي كارتر والبروفيسور أنجيلا ديفيس يتحدثون عن مروان باحترام كبير.

يتحدث عنه البروفيسور ناصر باعتباره "قوة رئيسية متماسكة". كلمات بيلين - "إنه ليس إرهابيا، إنه زعيم سياسي" - يتردد صداها في جميع أنحاء الطيف، من الكاتب والناشط الأرجنتيني الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1980 أدولفو بيريز إسكويفيل، إلى السجناء الفلسطينيين السابقين الذين كانوا مع مروان. عام 2017 في الإضراب عن الطعام لمدة 42 يومًا من أجل الكرامة وتحسين ظروف الأسرى.

التعذيب والضرب

وتظهر مشاهد قاعة المحكمة في الفيلم من محاكمته عام 2004 إسرائيليين يصرخون في وجهه: "إرهابي! قاتل!"

يقول المحامي الفرنسي سيمون فورمان، الذي مثل الاتحاد البرلماني الدولي الذي يراقب المحاكمة، بجدية: "من المستحيل اعتبارها محاكمة عادلة. تبرز نقطتان في معاملته: تم نقله عبر الحدود إلى ما يخالف القانون الدولي"، وتعرض للتعذيب، بما في ذلك جلوسه على كرسي ظهره مرصع بالمسامير، التي تثقب ظهره إذا انحنى إلى الخلف، خلال ساعات طويلة من التحقيق، كما اتهمه القاضي علناً بأنه إرهابي حتى قبل أن يحاكم. وقد حُوكم."

زوجة مروان، فدوى، وهي محامية، تقول وهي مصدومة من الحكم، إنها كانت تتوقع عقوبة السجن لمدة خمس أو سبع سنوات، بحد أقصى 10 سنوات.

تظهر فدوى في السنوات اللاحقة وهي تخاطب مسيرات ضخمة في فلسطين دعمًا لزوجها، وغالبًا ما تستخدم كلماته المكتوبة من السجن، ويتعرض للغاز المسيل للدموع من قبل الجنود الإسرائيليين.

لقد سافرت على نطاق واسع للتحدث باسم مروان. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، تظهرها لقطات في زنزانة مانديلا في جزيرة روبن بجنوب أفريقيا، وهي تطلق الحملة العالمية الدولية من أجل "الإفراج عن مروان البرغوثي وجميع السجناء السياسيين"، بقيادة مؤسسة أحمد كاثرادا، تكريماً لرجل قضى 26 عاماً في نظام الفصل العنصري. سجون جنوب أفريقيا.

وكان كاثرادا أيضًا هو الشخص الذي بدأ أول حملة لتحرير مانديلا، قبل أن ينضم إلى صديقه لعقود طويلة في السجن.

كانت الاغتيالات، والاستهزاء بالعدالة في المحكمة، وظروف السجن القاسية، وضياع الوقت العائلي، والوصف بالإرهابي، هي الحقائق اليومية لنضال جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري. لقد كان مروان بمثابة الأخ للمحاربين القدامى الذين شاركوا في النضال الطويل ضد الفصل العنصري، فقد عانوا أيضًا من اغتيال شخصياتهم ووصمهم بالشيوعيين والإرهابيين.

تعد فترة السجن أمرًا شائعًا للغاية بالنسبة للفلسطينيين، حيث تم اعتقال مليون شخص منذ عام 1967، كما وردت تقارير منتظمة من قبل جماعات حقوق الإنسان عن سوء المعاملة والتعذيب والضرب والإساءة، بما في ذلك الأطفال والنساء.

السجن جزء من تجربة كل عائلة وكل مجتمع تقريبًا. وقد تم احتجاز عشرة آلاف طفل في المعتقلات العسكرية خلال العشرين عامًا الماضية، وفقًا لمنظمة إنقاذ الطفولة. يمكن لكل فلسطيني أن يتماثل مع ألف يوم من الحبس الانفرادي الذي قضاه مروان، والإضراب الطويل عن الطعام، وسنوات الحرمان من الزيارات العائلية.

الإهانات عند نقاط التفتيش

وقد أصبح السجن قضية حادة بشكل خاص منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث تضاعف العدد غير المسبوق للفلسطينيين المحتجزين من 5,200 في الأسبوعين الأولين. وتم بعد ذلك إعادة آلاف العمال المحتجزين إلى غزة تحت وطأة القصف. وتفجرت حملات الاعتقال الجديدة. ويحتجز العديد من السجناء رهن الاعتقال الإداري، مما يعني أنهم غالباً ما يظلون محتجزين لسنوات دون محاكمة.

مشاهد الفيلم الحميمية التي تلتقي فيها فدوى بأحد الشباب المفرج عنهم وتسأله بلهفة عما إذا كان يرى مروان وكيف هو، تكشف عن ألمها العميق ومدى افتقادها له، وكذلك فخر الشاب بتواجده مع مروان.

يُظهرها أحد المشاهد وهي تستعد بعناية للزيارة الموعودة بعد سنوات من عدم السماح لها بذلك؛ وهي تبتسم وتحزم حقيبة ثقيلة من الكتب، وهو ما يريده أكثر من أي شيء آخر، كما تقول.

إن الرحلة الطويلة في حافلة الصليب الأحمر، بين جميع النساء والأطفال وكبار السن، هي ساعات طويلة من الترقب القلق. تصف فدوى روتين البداية في الخامسة صباحًا ويومًا مليئًا بالإذلال عند نقاط التفتيش وفي السجن نفسه، والذي ينتهي في المنزل حوالي الساعة الثامنة مساءً.

ويظهر أحد المشاهد التي تم تصويرها وهي تعود إلى الحافلة خارج السجن، ووجهها مختلف. ويستغرق الأمر لحظة حتى يدرك المشاهد أنه لم يُسمح لها برؤيته. إنه أمر لا يطاق أن ترى وهي تعيد حقيبة الكتب الثقيلة إلى منزلها.

وفي ذلك الوقت كان المشاهد قد رأى فدوى في المنزل، مع أبنائها الثلاثة، قسام وشريف وعرب، وابنتهم ربا.

تتمتع الناشطة القوية والفعالة بوجه ناعم في المشاهد المنزلية مع أحفادها بين ذراعيها والعائلة الدافئة المتماسكة التي جمعتها بمفردها طوال هذه العقود.

لقد غاب زوجها عن حفلات التخرج والزواج وولادة الأحفاد. تستمع فدوى إلى أبنائها الثلاثة البليغين والمتعلمين تعليماً عالياً وهم يتحدثون عن والدهم، ويحتضنون الأطفال الجدد، ويعيشون حياة مسؤولة، ويُعطى المشاهد لمحة عن قوة الأسرة الموحدة غير العادية.

"عيون مشرقة جدا"

وفي حافلة أخرى للصليب الأحمر في يوم آخر، بعد الإضراب عن الطعام، لم يتمكن الشقيقان شريف وعرب من إخفاء فرحتهما مع اقتراب السجن. شريف لم يرى مروان منذ 18 شهرًا، وعرب منذ ثلاث سنوات. (قسام قضى أربع سنوات في السجن ورأى والده حينها، لكن لا توجد زيارات لسجين سابق).

يتحدث الأخوان عن تقنين دقائق الزيارة الثمينة، وهناك الكثير مما يمكن قوله: خمس دقائق لأخبار العائلة، وسبع دقائق لتجارب العرب الذين يدرسون في الولايات المتحدة، وسيحتفظون بـ 15 دقيقة لجميع الأشخاص الآخرين الذين سيرغبون في الترحيب بمروان. . "إنهم يحبونه، وهو يتغذى منهم".

يخرجون مبتهجين من يدي والدهم على الزجاج يحيونهم، نحيفين ولكن "عينيه مشرقة جدًا". يتصلون بوالدتهم من الحافلة ويخبرونها بكل التفاصيل.

إن أجواء حياة هؤلاء الفلسطينيين المكرسة لمحاربة الاحتلال من خلال التعليم المنضبط في السجون، باعتباره الطريق إلى السلام، نادراً ما يتم ذكرها للمتحدثين باللغة الإنجليزية.

ويعززها صوت محمود درويش الذي لا لبس فيه وهو يقرأ من قصيدته الشهيرة، لدينا على هذه الأرض ما يجعل الحياة تستحق العيش، من الحب والحياة في ظل الأم فلسطين. تعد الموسيقى المؤلفة خصيصًا للموسيقي الإنجليزي براين إينو والمدافع عن العديد من القضايا الإنسانية، عنصرًا آخر من الجمال.

شاهدت صانعتا الفيلم، صوفيا وجورجيا سكوت، وجه مروان للمرة الأولى أثناء عملهما في بيروت، وشاهدته في كل مكان على جدران مخيم شاتيلا. قادهم الفضول إلى استكشاف قصته والالتقاء بالقسام.

أحد منتجيها هي سوسن أصفري، التي كانت وراء أفلام أصلية مثل "واجب" للمخرجة آن ماري جاسر في عام 2017، و"ملكات سوريا" في عام 2014.

تقول الأصفري إن توزيع الأفلام الفلسطينية "أمر صعب، ويحتاج إلى شجاعة وإيمان وجهد جماعي، وهو ما يوصلنا إلى هناك في النهاية".

*عملت فيكتوريا بريتن في صحيفة الغارديان لسنوات عديدة، وعاشت وعملت في واشنطن وسايجون والجزائر ونيروبي، وقدمت تقارير من العديد من دول أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وهي مؤلفة عدد من الكتب عن أفريقيا، وشاركت في تأليف مذكرات معظم بيج في غوانتانامو، "المقاتل العدو"، وهي مؤلفة وشاركت في تأليف مسرحيتين حرفيتين في غوانتانامو، و"حياة الظل"، النساء المنسيات في الحرب على الإرهاب. أحدث مؤلفاتها هو كتاب الحب والمقاومة، أفلام مي المصري.

المصدر: middle east eye