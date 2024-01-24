شبكة المنظمات الاهلية : خطر المجاعة يتهدد سكان قطاع غزة والعالم مطالب بوقف الجريمة فورا

وطن: قالت شبكة المنظمات الاهلية ان خطر الموت جوعا بات يهدد نحو نصف مليون مواطن في محافظات غزة، وشمال غزة ممن بقوا ورفضوا مغادرة منازلهم رغم الدمار والخراب الذي احدثه قصف الاحتلال، وهم يعيشون اوضاعا كارثية وظروفا غير انسانية بعد نفاذ المواد الغذائية الاساسية المتبقية لديهم ضمن ما هو متاح لسد رمقهم مع اشتداد العدوان، وحرب الابادة المفتوحة اضافة الى حال النازحين في مراكز الايواء الذي لا يقل قسوة .

واعلنت العديد من المنظمات الدولية خلال الايام القليلة الماضية خشيتها من تفاقم الوضع الانساني في شمال قطاع غزة بشكل خاص بسبب الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة المتواصل لليوم 109على التوالي، والتناقص في مقومات الحياة جراء الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على المناطق السكانية التي باتت شبه معدمة بعد نفاذ الطحين، والارز، والمعلبات وغيرها من المواد الغذائية .

وحملت شبكة المنظمات الاهلية في بيان وصل لوطن نسخة عنه المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الازمة الناتجة عن حرب الاحتلال وحصاره على الشعب الفلسطيني، مطالبة بالعمل فورا بكل ما يقتضيه الضمير الانساني، والقرارات والقوانين الدولية لاجبار دولة الاحتلال على فتح ممرات انسانية لادخال المساعدات لقطاع غزة والمناطق المتضررة من خلال ارادة دولية فاعلة وجدية لانقاذ حياة الاف من خطر الموت المحدق الذي يهدد حياتهم ومعظمهم من النساء والشيوخ والاطفال الذين بقوا في مناطق شمال غزة .

كما طالبت الشبكة بفتح معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية للسماح بادخال المساعدات الغذائية والدوائية وتوفير سبل الدعم المتاحة لاهالي قطاع غزة وخصوصا مناطق شمال القطاع .

واكدت الشبكة ان الحصار المفروض على المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال بشكل مباشر ومنعه ادخال الاغاثات الانسانية هو جزء من جريمة حرب كاملة يرتكبها بامعان في اطار سياسات "التجويع" على المدنيين العزل، وسعيه لاجبار المواطنين على الرحيل ضمن محاولات التهجير القسري .

وطالبت الشبكة الامم المتحدة ومؤسساتها المختصة بالعمل فورا على تحمل المسؤولية في تأمين الغداء والعلاج الطبي، وتطالب منظمات الامم المتحدة وبضمنها منظمة الامم المتحدة للغذاء والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية بالعمل بشكل عاجل على توفير الاحتياجات الانسانية الاساسية للسكان تطبيقا للاتفاقيات الدولية التي تضمن حق الحصول على الغذاء لاي انسان، ومن شأن استمرار هذه الحرب، وعدم المساهمة بوقفها ان يترك اثارا وانعكاسات مدمرة قد تستمر سنوات طويلة على كافة مناحي الحياة، وعدم اتخاذ تدابير لوقفها هو بمثابة ضوء اخضر للاحتلال لمواصلتها ضاربا بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية .

