وزير الخارجية النرويجي: الوضع في غزة جحيم على الأرض

وطن: قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، إن الوضع في قطاع غزة يشبه الجحيم على الأرض.

وأكد إيدي أن بلاده ترغب باستضافة مؤتمر إنساني لإعادة إعمار غزة.

وتابع، "أن على المجتمع الدولي تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وزيادة كبيرة للمساعدات الإنسانية وحل الدولتين".

وقال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره حينها، إن القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، يعتبر انتهاكا لقانون الحرب الدولي.

وأشار ستوره، إلى أن للمدنيين الحق، في الحماية خلال الحروب، وكل انتهاك لقانون الحرب الدولي، يجب إدانته.

وذكر "أن الحرب تدور بإمدادات عسكرية قوية للغاية، ولكن بدون فكرة سياسية واضحة، عن الطريقة التي يجب أن تنتهي بها".

وشدد على أن الحل الوحيد للصراع، هو حل الدولتين، مؤكدا: "سيكون من السذاجة الاعتقاد أن هذا الحل على وشك الحدوث، فالوضع لن يزداد إلا سوءا".