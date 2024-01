غزة تلاحق بايدن في حملته الانتخابية ..

وطن: قاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين، الثلاثاء خطاباً انتخابياً للرئيس الأمريكي جو بايدن، بهتافات تدعو لوقف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة منذ أكثر من 3 أشهر.

وخلال خطاب ألقاه بايدن في تجمع انتخابي في فرجينيا، اضطر الرئيس الأمريكي للتوقف مراراً عن الكلام، بعدما قاطعه محتجون مرات عديدة، مطالبين بإنهاء الحرب التي يشنّها الاحتلال ضد غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الشرطة وأفراد الخدمة السرية بإخراج بعض المحتجين من المبنى الذي شهد خطاب بايدن.

فيما ردَّ الرئيس الأمريكي على هتافات المحتجين قائلاً "سيستمر هذا الأمر لبعض الوقت، لقد خططوا لكل هذا الأمر"، ليهتف أنصاره قائلين "أربع سنوات أخرى" و"هيا جو!"، في محاولة منهم لإعلاء صوتهم على أصوات المحتجين.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحتج فيها مواطنون أمريكيون ضد بايدن، للمطالبة بوقف حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

ويخوض بايدن حملة انتخابية للفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة، في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

فيما أظهرت تقارير سابقة أن شعبية بايدن تتراجع بشكل كبير لدى أخلص قواعده، بحيث يبدو الرئيس الأمريكي معرّضاً لكارثة انتخابية بسبب فقدان أصوات الشباب، ولكن الغريب أن وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية ترصد تراجع شعبيته، غير أنها تقلل من تأثير حرب غزة على الانتخابات بشكل يبدو متعمداً.

NOW: Protestors demanding a ceasefire in Gaza repeatedly disrupt @POTUS's campaign event in Virginia.



As Biden campaigns on reproductive rights, he continues to give Israel bombs to drop on 50,000 pregnant women in Gaza. pic.twitter.com/bqvEz1rvjM