معين بسيسو ... الشاعر الذي جعل القصيدة تمشي بين الناس

كتب سميح محسن *: تحل اليوم الذكرى الأربعون على رحيل الشاعر والمناضل الوطني والأممي معين بسيسو. تمرّ هذه الذكرى (بالعادة) دون أن يتذكرها إلا قلة قليلة من رفاقه، وعدد قليل من الكتاب والأدباء، حتى أولئك الذين عاصروه، واقتسموا معه رغيف الشعر، وعذاب المنافي، مقارنة بتذكّر شعراءٍ كانوا يعتبرونه في حياته أيقونة شعرية ونضالية كونه واحداً من الشعراء الفلسطينيين الذين زاوجوا بين القول والفعل.

لم يكن معين بسيسو شاعراً نخبوياً، ولم يكن شاعراً منعزلاً عن الناس، ولعل انخراطه المبكّر في العمل السياسي، والمباشر في الفعل الوطني، أخرجه من الغرف التي يغلق بعض الكتّاب أبوابها عليهم، وينظرون إلى الشوارع من خلف الزجاج المعتم لنوافذها، ويكتبون عن معاناة الناس دون تذوّقِ مرارتها. وبالتأكيد هناك بون شاسع بين تخيّل معاناة الناس، وبين معايشتهم وتلمّس معاناتهم كواحد منهم.

إذا خضعنا للتوصيفات التي وُسِمَ الشعر الفلسطيني بها، فإنّ معين بسيسو يُعَدُّ من أول وأبرز شعراء المقاومة في فلسطين بعد النكبة، وذلك بعد تقسيم فلسطين التاريخية إلى ثلاثة كيانات منفصلة عن بعضها. انضم بسيسو إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني، وشغل منصب الأمين العام للحزب في قطاع غزة إبان خضوعه للإدارة المصرية. وفي سنوات خمسينيات القرن الماضي واجهت القضية الفلسطينية واحدة من أخطر محاولات تصفيتها، ألا وهي مشروع توطين اللاجئين من قطاع غزة في صحراء سيناء المصرية، فتصدّر الحزب الشيوعي رأس الحربة لوأد هذا المشروع قبل ولادته، وتصدّر بسيسو المظاهرات التي عمّت في القطاع، ونجحت في وأد ذلك المشروع.

بعد مرور سبعة عقود من الزمن على أول مشروع توطين للاجئين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء المصرية (1953)، وعودة الحديث عن هذا المشروع الهادف لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية أواسط خمسينيات القرن الماضي (1955)، قاد الشاعر والمناضل معين بسيسو بنفسه المظاهرات الشعبية الرافضة لهذا المشروع. ونحن نستذكر اليوم هذا الشاعر والقائد السياسي الفَذّ، تعود مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزّة إلى سيناء المصرية لتتصدّر مشهد الأحداث في المذبحة التي تُقترف اليوم ضد أبناء شعبنا في الأرض المحتلة.

هل على الشاعر أن يذوق مرارة السجن وعذاباته حتى يقترب أكثر من ناسه؟ وهل عليه أن يكون على رأس المظاهرات في الشوارع العامة حتى يقترب أكثر وأكثر من ناسه؟

حمل معين بسيسو أشعار شاعر تركيا الخالد ناظم حكمت معه إلى العراق التي عمل مدرساً لمدة عام في إحدى مدارسها النائية. ولعله حمل هذه الأشعار معه إلى سجن الواحات، كما حملها في تلك الفترة تقريباً توفيق زيّاد إلى سجن الدامون. فهل هي مصادفة أن يقود بسيسو المظاهرات ضد مشروع التوطين، وأن يقود زيّاد المظاهرات ضد مشاريع سلب الأرض الفلسطينية ليُفجِّر إحدى أهمّ الثورات الشعبية الفلسطينية وأنبلها في يوم الأرض؟ أم أن هوية فكرية واحدة رسمت لهما هذه الطريق؟

لقد حمل هذان الشاعران، وهما قائدان جماهيريان أيضاً، مشروعهما الشعري والوطني معاً، منطلقين من مدرسة فكرية وأيديولوجية واضحة، قاعدتها الأساسية الانحياز الواضح للطبقات الفقيرة، وجمعا في تجربتيهما النضال الوطني والاجتماعي في سلة واحدة، وضمن توجه إنساني وأممي لا لبس فيه، وكان هذا مفتاح نجاحهما كشاعرين كبيرين كما أعتقد.

نُقِل عن معين بسيسو قوله أثناء حصار بيروت عام 1982 قوله: {{أنا لا أعرف الكاتيوشا، ولا أعرف الغراد ولا ألـ" أر بي جي"، ولكني أحسست مثل أي فيل فلسطيني يريد أن يدخل إلى مكان هذه القبيلة من الفيلة ويموت معهم، أريد أن يشعر المقاتل أن شاعرًا يقف معه، وإلا كيف نحن ؟}}

هل في قول معين هذا رسالة لنا؟

في الذكرى الأربعين لرحيل الشاعر معين بسيسو، وفي ظلِّ هذه المقتلة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة، هل وقفنا نحن الشعراء موقفه وقلنا:نريد أن يشعر المقاتل أن شاعرًا يقف معه"!!

وفي هذه الذكرى من حقنا أن نتساءل: هل أخذ هذا الشاعر الذي أفنى حياته مناضلاً صلباً وعنيداً دفاعاً عن فلسطين وشعبها وقضيتها حقّه؟! لماذا لم يُشَيّد صرح ثقافي يحمل اسمه؟! ولماذا لم تُطلَق جائزة باسمه؟! وفي الحقيقة لا أدري إن كان لدينا مدرسة أو شارع يحملان اسمه؟! حسنًا استطاع الرفيق وليد العوض، وبرفقته عدد من الرفاق والأصدقاء من الكتّاب في قطاع غزة من تأسيس مركز معين بسيسو الثقافي تخليداً لذكراه.

إن تكريم الكتاب والمبدعين والمفكرين هو اعتراف من الدولة بدورهم في تشكيل الوعي العام في مجتمعاتهم، وفي حالتنا الفلسطينية فإنّ هذا الدور يتعاظم حيث يقع على عاتق الكاتب الفلسطيني مجابهة الرواية النقيض، وترسيخ روايتنا الحقيقية على أرضنا، وتقديمها للعالم في أعلى درجات الإبداع الفني.

لا أتشبّه بالعدو، بل وأرفض ذلك تماماً، ولكن عندما طرحت دولة الاحتلال النسخة المتداولة اليوم من عملتها الورقية، حملت تلك العملة صور أربعة من شعرائها، والأمر هنا لا يتوقف فقط على جانب تكريمهم، وإنما يهدف إلى تكريس تلك الأسماء في الأذهان، وتكريس دروهم في ترسيخ سرديتهم النقيض لسرديتنا الأصيلة على هذه الأرض.

في العام الماضي أطلقت وزارة الثقافة جائزة تحمل اسم الكاتب والمناضل الشهيد غسان كنفاني للرواية العربية، وإن كان هذا التكريم جاء متأخراً رغم تجذّر اسم كنفاني فينا، إلا أنّ الفرحة غمرتنا لتجذير المتَجَذَّر، وتكريم هذا الكاتب الذي كتب بالدم لفلسطين. وفي ذكرى رحيل الشاعر والقائد الوطني والأممي معين بسيسو نتطلع لفعل رسمي يليق باسمه، وبدوره الثقافي والنضالي، وندعو وزارة الثقافة الفلسطينية لإطلاق جائزة تحمل اسم معين بسيسو للشعر العربي.

* كاتب وشاعر فلسطيني