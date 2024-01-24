العراق: إعلان مرحلة ثانية من عمليات المقاومة.. تتضمن إخراج موانئ الاحتلال عن الخدمة

وطن: أكد أمين عام كتائب سيد الشهداء في العراق، أبو آلاء الولائي، أنّه "فيما يعاود الأميركي استهدافه لقواتنا، شرع مقاتلونا بالمرحلة الثانية من عملياتهم".

وبحسب ما كتبه الولائي عبر منصة "إكس"، فإنّ "المرحلة الثانية تتضمن إطباق الحصار على الملاحة البحرية "الاسرائيلية" في البحر المتوسط وإخراج موانئ الاحتلال عن الخدمة".

وتوعد الولائي باستمرار ذلك حتى فك الحصار الظالم عن غزة، وإيقاف المجازر الاسرائيلية المروعة بحق أهلها.



بدوره، قال الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني، إنّ "المقاومة مستمرة في دك معاقل الأعداء نصرة لأهلنا في غزة حتى تتوقف آلة القتل الوحشية المدعومة أميركياً، ورفع كامل الحصار".



ويأتي ذلك بعد الغارات الأميركية التي استهدفت مقار للحشد الشعبي في القائم عند الحدود العراقية السورية، وفي جرف النصر شمال بابل جنوب بغداد، حيث أسفر الاستهداف عن ارتقاء شهيدين في حصيلة أولية للغارات على القائم عند الحدود العراقية السورية.

وتستمر فيه المقاومة الإسلامية في العراق باستهداف قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا، استكمالاً لنهج مقاومة الاحتلال الأميركي في المنطقة، ورداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزّة.

المصدر: "الميادين"